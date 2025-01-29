الجزيرة يتعاقد مع المحترف المصري عمرو مرعي

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلن نادي الجزيرة الثلاثاء، عن تعاقده مع المحترف المصري عمرو مرعي لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.
وأكد النادي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تعاقده رسميا مع اللاعب الذي سبق وأن خاض تجارب لعب متميزة مع أندية مصرية.
وكان الجزيرة أعلن أخيرا تعاقده مع المحترف المصري مصطفى معوض، في إطار البحث عن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين، كما أجرى تغييرات على الجهاز الفني بتعيين إسلام جلال مديرا فنيا للفريق.
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