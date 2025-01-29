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الجزيرة يتعاقد مع المحترف المصري عمرو مرعي

1/29/2025 12:16:18 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن نادي الجزيرة الثلاثاء، عن تعاقده مع المحترف المصري عمرو مرعي لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

وأكد النادي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تعاقده رسميا مع اللاعب الذي سبق وأن خاض تجارب لعب متميزة مع أندية مصرية.

وكان الجزيرة أعلن أخيرا تعاقده مع المحترف المصري مصطفى معوض، في إطار البحث عن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين، كما أجرى تغييرات على الجهاز الفني بتعيين إسلام جلال مديرا فنيا للفريق.

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