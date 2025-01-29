253 مليون دينار مستودرات الألبسة لفصل الصيف في الاردن

خبرني - قدر نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان حجم الألبسة المستوردة لموسم شهر رمضان وفصل الصيف المقبل بنحو ٢٥٣ مليون دينار ونحو ٤٩ مليون للاحذية.

ولفت علان إلى أن بضائع موسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وصلت إلى تجار الجملة ، بحسب الرأي.

وثمن علان دور دائرة الجمارك في العمل على تسهيل دخول البضائع للتجار خلال الفترة الحالية.

وأشار علان إلى أن أسعار الألبسة لدى التجار تنافس هذا العام اسعار الألبسة التي تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجدد علان مطالبه بإعادة النظر بقرار الطرود البريدية مبينا تنامي ارتفاع حجم الطرود البريدية يهدد قطاع الألبسة.