253 مليون دينار مستودرات الألبسة لفصل الصيف في الاردن

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قدر نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان حجم الألبسة المستوردة لموسم شهر رمضان وفصل الصيف المقبل بنحو ٢٥٣ مليون دينار ونحو ٤٩ مليون للاحذية.
ولفت علان إلى أن بضائع موسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وصلت إلى تجار الجملة ، بحسب الرأي.
وثمن علان دور دائرة الجمارك في العمل على تسهيل دخول البضائع للتجار خلال الفترة الحالية.
وأشار علان إلى أن أسعار الألبسة لدى التجار تنافس هذا العام اسعار الألبسة التي تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجدد علان مطالبه بإعادة النظر بقرار الطرود البريدية مبينا تنامي ارتفاع حجم الطرود البريدية يهدد قطاع الألبسة.
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