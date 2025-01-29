بالفيديو .. نجاة 170 راكباً من حريق في طائرة بكوريا الجنوبية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إن النيران اشتعلت في طائرة لإير بوسان في مطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وأنه أمكن إجلاء جميع ركابها والـ169 وطاقمها دون إصابات.
وأوضحت "يونهاب" أن الحريق شب في ذيل الطائرة، بعد شهر من أكبر كارثة جوية على أراضي كوريا الجنوبية عندما تحطمت طائرة لجيجو إير قادمة من بانكوك على مدرج مطار موان عند هبوطها اضطرارياً، ما أسفر عن مقتل 179 راكباً وأغلب طاقمها.
وشركة إير بوسان للطيران منخفض التكلفة جزء من خطوط آسيانا الجوية التي استحوذت عليها الخطوط الجوية الكورية في ديسمبر (كانون الأول).
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