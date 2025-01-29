بالفيديو .. نجاة 170 راكباً من حريق في طائرة بكوريا الجنوبية

خبرني - قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إن النيران اشتعلت في طائرة لإير بوسان في مطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وأنه أمكن إجلاء جميع ركابها والـ169 وطاقمها دون إصابات.

وأوضحت "يونهاب" أن الحريق شب في ذيل الطائرة، بعد شهر من أكبر كارثة جوية على أراضي كوريا الجنوبية عندما تحطمت طائرة لجيجو إير قادمة من بانكوك على مدرج مطار موان عند هبوطها اضطرارياً، ما أسفر عن مقتل 179 راكباً وأغلب طاقمها.

وشركة إير بوسان للطيران منخفض التكلفة جزء من خطوط آسيانا الجوية التي استحوذت عليها الخطوط الجوية الكورية في ديسمبر (كانون الأول).