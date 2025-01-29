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سام أصغري يكشف تفاصيل غرائب زواجه من بريتني سبيرز

1/29/2025 12:16:17 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - للمرة الأولى، تحدث سام أصغري صراحة عن زواجه القصير من النجمة الأمريكية المثيرة للجدل بريتني سبيرز.

وأشار "أصغري" إلى التحديات التي واجهها، خاصة بسبب الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عامًا، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "Sibling Rivalry" مع كيت وأوليفر هادسون.

وأوضح أنه كان يظن أن شهرة سبيرز ستكون أكبر تحدٍّ في العلاقة. ومع ذلك، صدمته تفاصيل الوصاية، واصفًا إياها بأنها "أغرب موقف" واجهه في حياته.

وأبدى عارض الأزياء الإيراني الأصل استغرابه من فكرة أن شخصًا بالغًا يحتاج إلى موافقة والديه لاتخاذ قراراته الخاصة، مما جعل العلاقة أكثر تعقيدًا.

وأشار أصغري إلى أنه خلال فترة زواجهما، ركز على دعم سبيرز في معركتها لإنهاء الوصاية. واعترف بصعوبة الوضع، حيث كان أي تصرف أو تصريح خاطئ قد يعقد الأمور أكثر.

كما انضم أصغري إلى حركة "Free Britney"، التي سعت لإنهاء السيطرة التي كان يمارسها والدها جيمي سبيرز على حياتها.

ورغم انتهاء زواجهما في 2023 وإعلانهما الطلاق في 2024، أكد أصغري أنه لا يندم على ارتباطه ببريتني. وأعرب عن امتنانه للتجربة التي خاضها معها، مشددًا على أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه تلك الفترة.

الجدير بالذكر أن بريتني وسام تزوجا في يونيو 2022، لكن علاقتهما لم تستمر أكثر من عام قبل الانفصال.

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