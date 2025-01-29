سام أصغري يكشف تفاصيل غرائب زواجه من بريتني سبيرز

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - للمرة الأولى، تحدث سام أصغري صراحة عن زواجه القصير من النجمة الأمريكية المثيرة للجدل بريتني سبيرز.
وأشار "أصغري" إلى التحديات التي واجهها، خاصة بسبب الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عامًا، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "Sibling Rivalry" مع كيت وأوليفر هادسون.
وأوضح أنه كان يظن أن شهرة سبيرز ستكون أكبر تحدٍّ في العلاقة. ومع ذلك، صدمته تفاصيل الوصاية، واصفًا إياها بأنها "أغرب موقف" واجهه في حياته.
وأبدى عارض الأزياء الإيراني الأصل استغرابه من فكرة أن شخصًا بالغًا يحتاج إلى موافقة والديه لاتخاذ قراراته الخاصة، مما جعل العلاقة أكثر تعقيدًا.
وأشار أصغري إلى أنه خلال فترة زواجهما، ركز على دعم سبيرز في معركتها لإنهاء الوصاية. واعترف بصعوبة الوضع، حيث كان أي تصرف أو تصريح خاطئ قد يعقد الأمور أكثر.
كما انضم أصغري إلى حركة "Free Britney"، التي سعت لإنهاء السيطرة التي كان يمارسها والدها جيمي سبيرز على حياتها.
ورغم انتهاء زواجهما في 2023 وإعلانهما الطلاق في 2024، أكد أصغري أنه لا يندم على ارتباطه ببريتني. وأعرب عن امتنانه للتجربة التي خاضها معها، مشددًا على أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه تلك الفترة.
الجدير بالذكر أن بريتني وسام تزوجا في يونيو 2022، لكن علاقتهما لم تستمر أكثر من عام قبل الانفصال.
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