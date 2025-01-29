فيديو يكشف حقيقة طلاق نانسي عجرم من فادي الهاشم

خبرني - أثارت النجمة نانسي عجرم حالة من الجدل بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، عقب زواج استمر 16 عامًا.

وزادت الشائعات اشتعالًا عقب إصدار البرومو الترويجي لأغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة". وظهرت نانسي في البرومو وهي توقّع ما يبدو أنه "تسوية طلاق"، مما أثار تكهنات واسعة على مواقع حول صحة الخبر.

وسرعان ما انتشرت التعليقات بين متابعي نانسي، حيث رأى البعض أن فكرة الكليب تحمل طابعًا دراميًا يرتبط بانفصال بطلة العمل، بينما أكد آخرون أن الأمر مجرد شائعة لا علاقة لها بحياتها الشخصية.

وجاءت هذه الشائعة بعد نشر نانسي تغريدة قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سنّة الحياة".

واعتبر البعض التغريدة إشارة إلى انفصالها عن فادي الهاشم، ما دفع وسائل الإعلام لتداول أخبار الطلاق على مدار أيام، دون أي تأكيد رسمي من نانسي أو زوجها.

وزعمت بعض التقارير الإعلامية أن الانفصال حدث بالفعل منذ عام 2022، وأن نانسي تعيش حاليًا مع بناتها في منزلها، مع توقع إصدار بيان مشترك لإعلان الطلاق رسميًا.

وفي الوقت نفسه، تستعد نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "طول عمري نجمة"، والتي قالت إنها تُهديها لذكرى الملحن المصري الراحل محمد رحيم. الأغنية من توزيع هاني عبد الكريم ومن المنتظر طرحها قريبًا.