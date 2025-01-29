فيديو يكشف حقيقة طلاق نانسي عجرم من فادي الهاشم

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أثارت النجمة نانسي عجرم حالة من الجدل بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، عقب زواج استمر 16 عامًا.
وزادت الشائعات اشتعالًا عقب إصدار البرومو الترويجي لأغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة". وظهرت نانسي في البرومو وهي توقّع ما يبدو أنه "تسوية طلاق"، مما أثار تكهنات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة الخبر.
وسرعان ما انتشرت التعليقات بين متابعي نانسي، حيث رأى البعض أن فكرة الكليب تحمل طابعًا دراميًا يرتبط بانفصال بطلة العمل، بينما أكد آخرون أن الأمر مجرد شائعة لا علاقة لها بحياتها الشخصية.
وجاءت هذه الشائعة بعد نشر نانسي تغريدة قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سنّة الحياة".
واعتبر البعض التغريدة إشارة إلى انفصالها عن فادي الهاشم، ما دفع وسائل الإعلام لتداول أخبار الطلاق على مدار أيام، دون أي تأكيد رسمي من نانسي أو زوجها.
وزعمت بعض التقارير الإعلامية أن الانفصال حدث بالفعل منذ عام 2022، وأن نانسي تعيش حاليًا مع بناتها في منزلها، مع توقع إصدار بيان مشترك لإعلان الطلاق رسميًا.
وفي الوقت نفسه، تستعد نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "طول عمري نجمة"، والتي قالت إنها تُهديها لذكرى الملحن المصري الراحل محمد رحيم. الأغنية من توزيع هاني عبد الكريم ومن المنتظر طرحها قريبًا.
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