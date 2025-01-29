Wednesday, 29 January 2025 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو يكشف حقيقة طلاق نانسي عجرم من فادي الهاشم

1/29/2025 12:16:17 AM

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أثارت النجمة نانسي عجرم حالة من الجدل بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، عقب زواج استمر 16 عامًا.

وزادت الشائعات اشتعالًا عقب إصدار البرومو الترويجي لأغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة". وظهرت نانسي في البرومو وهي توقّع ما يبدو أنه "تسوية طلاق"، مما أثار تكهنات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة الخبر.

وسرعان ما انتشرت التعليقات بين متابعي نانسي، حيث رأى البعض أن فكرة الكليب تحمل طابعًا دراميًا يرتبط بانفصال بطلة العمل، بينما أكد آخرون أن الأمر مجرد شائعة لا علاقة لها بحياتها الشخصية.

وجاءت هذه الشائعة بعد نشر نانسي تغريدة قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سنّة الحياة".

واعتبر البعض التغريدة إشارة إلى انفصالها عن فادي الهاشم، ما دفع وسائل الإعلام لتداول أخبار الطلاق على مدار أيام، دون أي تأكيد رسمي من نانسي أو زوجها.

وزعمت بعض التقارير الإعلامية أن الانفصال حدث بالفعل منذ عام 2022، وأن نانسي تعيش حاليًا مع بناتها في منزلها، مع توقع إصدار بيان مشترك لإعلان الطلاق رسميًا.

وفي الوقت نفسه، تستعد نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "طول عمري نجمة"، والتي قالت إنها تُهديها لذكرى الملحن المصري الراحل محمد رحيم. الأغنية من توزيع هاني عبد الكريم ومن المنتظر طرحها قريبًا.

MENAFN29012025000151011027ID1109141777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث