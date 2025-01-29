Wednesday, 29 January 2025 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البلوغر العراقية إيناس الخالدي تعلن الاعتزال.. ما السر؟

1/29/2025 12:16:17 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت البلوغر والمطربة الاستعراضية العراقية إيناس الخالدي اعتزالها منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت رغبتها في الابتعاد عن هذا العالم والعيش بسلام، تجنبًا لما وصفته بـ"غضب الرب"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وخلال بث مباشر، صرحت إيناس بقرارها الابتعاد عن "السوشيال ميديا"، إلا أن الكثيرين يشككون في مدى التزامها بهذه الخطوة، خاصة أنها حاولت ذلك من قبل، لكنها سرعان ما عادت لنشر مقاطع فيديو وبث مباشر أثار موجة من الانتقادات.

وواجهت إيناس عقوبات قانونية على خلفية المحتوى الذي تقدمه، حيث قضت أربعة أشهر في السجن بتهمة نشر محتوى غير لائق، في إطار حملة مشددة من السلطات العراقية لمكافحة هذا النوع من المواد.

وعبّرت إيناس عن عدم رضاها عن طبيعة المحتوى الذي تقدمه أو العمل في النوادي الليلية، لكنها أوضحت أن ظروفها المالية الصعبة وعدم وجود مصدر رزق آخر يجبرانها على ذلك.

وكشفت إيناس عن كونها أمًا لطفل يعاني من مرض في القلب، وهي المسؤولة الوحيدة عن رعايته وتوفير احتياجاته، ما يضيف ضغوطًا إضافية على حياتها.

وتتضمن قصة حياة إيناس الخالدي العديد من الصعوبات، من بينها قطع العلاقات مع عائلتها، مما زاد من تعقيد وضعها الاجتماعي والنفسي.

وتمتلك إيناس حضورًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها 1.8 مليون شخص عبر منصات مثل "إنستغرام" و"تيك توك"، وهو ما يجعل قرار اعتزالها مثيرًا للاهتمام والجدل.

MENAFN29012025000151011027ID1109141776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث