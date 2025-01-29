البلوغر العراقية إيناس الخالدي تعلن الاعتزال.. ما السر؟

خبرني - أعلنت البلوغر والمطربة الاستعراضية العراقية إيناس الخالدي اعتزالها منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت رغبتها في الابتعاد عن هذا العالم والعيش بسلام، تجنبًا لما وصفته بـ"غضب الرب"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وخلال بث مباشر، صرحت إيناس بقرارها الابتعاد عن "السوشيال ميديا"، إلا أن الكثيرين يشككون في مدى التزامها بهذه الخطوة، خاصة أنها حاولت ذلك من قبل، لكنها سرعان ما عادت لنشر مقاطع فيديو وبث مباشر أثار موجة من الانتقادات.

وواجهت إيناس عقوبات قانونية على خلفية المحتوى الذي تقدمه، حيث قضت أربعة أشهر في السجن بتهمة نشر محتوى غير لائق، في إطار حملة مشددة من السلطات العراقية لمكافحة هذا النوع من المواد.

وعبّرت إيناس عن عدم رضاها عن طبيعة المحتوى الذي تقدمه أو العمل في النوادي الليلية، لكنها أوضحت أن ظروفها المالية الصعبة وعدم وجود مصدر رزق آخر يجبرانها على ذلك.

وكشفت إيناس عن كونها أمًا لطفل يعاني من مرض في القلب، وهي المسؤولة الوحيدة عن رعايته وتوفير احتياجاته، ما يضيف ضغوطًا إضافية على حياتها.

وتتضمن قصة حياة إيناس الخالدي العديد من الصعوبات، من بينها قطع العلاقات مع عائلتها، مما زاد من تعقيد وضعها الاجتماعي والنفسي.

وتمتلك إيناس حضورًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها 1.8 مليون شخص عبر منصات مثل "إنستغرام" و"تيك توك"، وهو ما يجعل قرار اعتزالها مثيرًا للاهتمام والجدل.