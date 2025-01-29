البلوغر العراقية إيناس الخالدي تعلن الاعتزال.. ما السر؟

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلنت البلوغر والمطربة الاستعراضية العراقية إيناس الخالدي اعتزالها منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت رغبتها في الابتعاد عن هذا العالم والعيش بسلام، تجنبًا لما وصفته بـ"غضب الرب"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وخلال بث مباشر، صرحت إيناس بقرارها الابتعاد عن "السوشيال ميديا"، إلا أن الكثيرين يشككون في مدى التزامها بهذه الخطوة، خاصة أنها حاولت ذلك من قبل، لكنها سرعان ما عادت لنشر مقاطع فيديو وبث مباشر أثار موجة من الانتقادات.
وواجهت إيناس عقوبات قانونية على خلفية المحتوى الذي تقدمه، حيث قضت أربعة أشهر في السجن بتهمة نشر محتوى غير لائق، في إطار حملة مشددة من السلطات العراقية لمكافحة هذا النوع من المواد.
وعبّرت إيناس عن عدم رضاها عن طبيعة المحتوى الذي تقدمه أو العمل في النوادي الليلية، لكنها أوضحت أن ظروفها المالية الصعبة وعدم وجود مصدر رزق آخر يجبرانها على ذلك.
وكشفت إيناس عن كونها أمًا لطفل يعاني من مرض في القلب، وهي المسؤولة الوحيدة عن رعايته وتوفير احتياجاته، ما يضيف ضغوطًا إضافية على حياتها.
وتتضمن قصة حياة إيناس الخالدي العديد من الصعوبات، من بينها قطع العلاقات مع عائلتها، مما زاد من تعقيد وضعها الاجتماعي والنفسي.
وتمتلك إيناس حضورًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها 1.8 مليون شخص عبر منصات مثل "إنستغرام" و"تيك توك"، وهو ما يجعل قرار اعتزالها مثيرًا للاهتمام والجدل.
MENAFN29012025000151011027ID1109141776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.