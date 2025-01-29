بعد 12 عاما.. نيمار يعود إلى سانتوس رسميا

خبرني - أعلن نادي سانتوس البرازيلي عودة نجمه السابق نيمار دا سيلفا إلى صفوف فريقه، بعد 12 عاما من رحيله.

وجاء انضمام نيمار إلى سانتوس بعد ساعات من إعلان نادي الهلال السعودي توصله إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي لفسخ عقده بالتراضي.

وقال مارسيلو تيكسيرا، رئيس سانتوس، عبر المنصات الإعلامية للفريق: "حان الوقت يا نيمار، حان الوقت لتعود إلى أهلك، إلى بيتنا، إلى النادي الموجود في قلوبنا".

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وأضاف: "مرحبًا بك يا فتى فيلا بلميرو (ملعب سانتوس).. عد لتكون سعيدا مرة أخرى بالقميص الأبيض والأسود، تنتظرك أمة سانتوس بأذرع مفتوحة".

وبهذا يعود نيمار إلى النادي الذي نشأ فيه منذ طفولته.

ماذا قدم نيمار مع سانتوس؟

كان نيمار غادر صفوف سانتوس في عام 2013 لمتابعة مسيرته في برشلونة الإسباني ثم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب صاحب الـ32 عاما في صفوف سانتوس خلال الفترة بين عامي 2009 و2013، وخاض 225 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 136 هدفا.

وحقق نيمار شهرة كبيرة عبر بوابة سانتوس، وفاز معه بـ6 ألقاب بما في ذلك كأس ليبرتادوريس.

ماذا قدم نيمار مع الهلال؟

شارك نيمار في عدد قليل من المباريات مع الهلال، بعدما عانى من عدة إصابات أبعدته عن الملاعب.

وانتقل نيمار إلى الهلال في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية، ليكون أغلى صفقة في تاريخ دوري روشن السعودي.

ومع ذلك، لم يخض النجم البرازيلي سوى 7 مباريات فقط مع الفريق في جميع المسابقات، آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.