بعد 12 عاما.. نيمار يعود إلى سانتوس رسميا

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلن نادي سانتوس البرازيلي عودة نجمه السابق نيمار دا سيلفا إلى صفوف فريقه، بعد 12 عاما من رحيله.
وجاء انضمام نيمار إلى سانتوس بعد ساعات من إعلان نادي الهلال السعودي توصله إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي لفسخ عقده بالتراضي.
وقال مارسيلو تيكسيرا، رئيس سانتوس، عبر المنصات الإعلامية للفريق: "حان الوقت يا نيمار، حان الوقت لتعود إلى أهلك، إلى بيتنا، إلى النادي الموجود في قلوبنا".
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وأضاف: "مرحبًا بك يا فتى فيلا بلميرو (ملعب سانتوس).. عد لتكون سعيدا مرة أخرى بالقميص الأبيض والأسود، تنتظرك أمة سانتوس بأذرع مفتوحة".
وبهذا يعود نيمار إلى النادي الذي نشأ فيه منذ طفولته.
ماذا قدم نيمار مع سانتوس؟
كان نيمار غادر صفوف سانتوس في عام 2013 لمتابعة مسيرته في برشلونة الإسباني ثم باريس سان جيرمان الفرنسي.
ولعب صاحب الـ32 عاما في صفوف سانتوس خلال الفترة بين عامي 2009 و2013، وخاض 225 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 136 هدفا.
وحقق نيمار شهرة كبيرة عبر بوابة سانتوس، وفاز معه بـ6 ألقاب بما في ذلك كأس ليبرتادوريس.
ماذا قدم نيمار مع الهلال؟
شارك نيمار في عدد قليل من المباريات مع الهلال، بعدما عانى من عدة إصابات أبعدته عن الملاعب.
وانتقل نيمار إلى الهلال في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية، ليكون أغلى صفقة في تاريخ دوري روشن السعودي.
ومع ذلك، لم يخض النجم البرازيلي سوى 7 مباريات فقط مع الفريق في جميع المسابقات، آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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