بعد قبلة عبدالمجيد عبدالله.. أنغام تعود للغناء في السعودية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - تستعد الفنانة أنغام لاستئناف نشاطها الفني في السعودية، بعد الجدل الذي أثارته قبلة المطرب عبدالمجيد عبدالله لها في حفل Joy Awards.
ودفعت الحادثة السلطات السعودية لاستدعاء الفنانين للتحقيق بسبب مخالفة قوانين المملكة، حسبما أعلن الأمن العام السعودي في بيان سابق.
وأعلنت أنغام عن حفلها القادم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشرت تفاصيل الحدث المنتظر وكتبت: "انتظروا ليلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد وصادق الشاعر، يوم 7 فبراير في محمد عبده أرينا".
وخلال الأيام الماضية، تصدرت أنغام منصات التواصل الاجتماعي إثر استدعائها وعبدالمجيد عبد الله من قِبل الشرطة السعودية.
لكن أنغام اختارت التزام الصمت حيال الأمر، ونشرت صورًا من استعداداتها لحفل آخر في الدوحة عبر إنستجرام، متجاهلة التعليق على الواقعة.
أما عبدالمجيد عبدالله، فقد شارك صورًا من حفله في البحرين على حسابه بموقع X (تويتر سابقًا)، دون أن يدلي بأي تعليق حول الأزمة.
وفي تعليق على القضية، كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية أن النقابة لم تتلقَ حتى الآن أي إخطار رسمي بخصوص إحالة أنغام للتحقيق. وأكد المصدر أنه في حال تلقي إخطار، ستقف النقابة بجانب الفنانة وتدعمها.
وتعود أنغام الآن إلى جمهورها السعودي، مع تأكيدها على استمرار مسيرتها الفنية رغم الأزمات.
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