بعد قبلة عبدالمجيد عبدالله.. أنغام تعود للغناء في السعودية

خبرني - تستعد أنغام لاستئناف نشاطها الفني في السعودية، بعد الجدل الذي أثارته قبلة المطرب عبدالمجيد عبدالله لها في حفل Joy Awards.

ودفعت الحادثة السلطات السعودية لاستدعاء الفنانين للتحقيق بسبب مخالفة قوانين المملكة، حسبما أعلن الأمن العام السعودي في بيان سابق.

وأعلنت أنغام عن حفلها القادم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشرت تفاصيل الحدث المنتظر وكتبت: "انتظروا ليلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد وصادق الشاعر، يوم 7 فبراير في محمد عبده أرينا".

وخلال الأيام الماضية، تصدرت أنغام منصات إثر استدعائها وعبدالمجيد عبد الله من قِبل الشرطة السعودية.

لكن أنغام اختارت التزام الصمت حيال الأمر، ونشرت صورًا من استعداداتها لحفل آخر في الدوحة عبر إنستجرام، متجاهلة التعليق على الواقعة.

أما عبدالمجيد عبدالله، فقد شارك صورًا من حفله في البحرين على حسابه بموقع X (تويتر سابقًا)، دون أن يدلي بأي تعليق حول الأزمة.

وفي تعليق على القضية، كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية أن النقابة لم تتلقَ حتى الآن أي إخطار رسمي بخصوص إحالة أنغام للتحقيق. وأكد المصدر أنه في حال تلقي إخطار، ستقف النقابة بجانب الفنانة وتدعمها.

وتعود أنغام الآن إلى جمهورها السعودي، مع تأكيدها على استمرار مسيرتها الفنية رغم الأزمات.