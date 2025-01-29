الاتفاق تم.. تفاصيل انتقال لاعب برشلونة إلى الاتحاد السعودي

خبرني - حسم الاتحاد السعودي تعاقده مع أوناي هيرنانديز، برشلونة الشاب، ليدعم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي قبل النصف الثاني من الموسم.

وذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد توصل لاتفاق شفهي مع برشلونة للتعاقد مع أوناي هيرنانديز الذي ينشط في صفوف الفريق الرديف للبارسا "برشلونة أتلتيك".

حسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن برشلونة سيحصل على مبلغ ثابت قدره 4 ملايين ونصف المليون يورو بالإضافة إلى 500 ألف يورو كمتغيرات، نظير انتقال أوناي هيرنانديز إلى الاتحاد.

وأضاف أن هناك بندا يتيح لبرشلونة الحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا لأي ناد آخر.

وأشار إلى أن المستندات الرسمية للصفقة يتم فحصها خلال الفترة الحالية قبل أن يخضع اللاعب للكشف الطبي مع الاتحاد والتوقيع على عقود انتقاله للفريق.

من هو أوناي هيرنانديز لاعب الاتحاد الجديد؟

أوناي هيرنانديز ينشط حالياً في صفوف رديف نادي برشلونة، ويبلغ من العمر 20 عاماً.

وفي 20 مباراة لعبها هذا الموسم بالدوري مع الفريق، سجل أوناي 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وسبق أن تم استدعاء أوناي للفريق الأول من قبل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، في عدة مباريات، لكنه لم يسجل أي ظهور.

وكان لاعب برشلونة الشاب ضمن قائمة الفريق الأول بالموسم التحضيري مع المدرب الحالي الألماني هانز فليك، لكنه لم يشارك في أي دقيقة رسمية مع الفريق الأول.

وحسبما ذكرت "موندو ديبورتيفو"، فإن حقيقة عدم لعب أوناي مع الفريق زادت من رغبته في الرحيل، بالإضافة إلى الراتب الضخم الذي سيحصل عليه مع الاتحاد.