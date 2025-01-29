الاتفاق تم.. تفاصيل انتقال لاعب برشلونة إلى الاتحاد السعودي

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - حسم الاتحاد السعودي صفقة تعاقده مع أوناي هيرنانديز، لاعب برشلونة الشاب، ليدعم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي قبل النصف الثاني من الموسم.
وذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد توصل لاتفاق شفهي مع برشلونة للتعاقد مع أوناي هيرنانديز الذي ينشط في صفوف الفريق الرديف للبارسا "برشلونة أتلتيك".
حسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن برشلونة سيحصل على مبلغ ثابت قدره 4 ملايين ونصف المليون يورو بالإضافة إلى 500 ألف يورو كمتغيرات، نظير انتقال أوناي هيرنانديز إلى الاتحاد.
وأضاف أن هناك بندا يتيح لبرشلونة الحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا لأي ناد آخر.
وأشار إلى أن المستندات الرسمية للصفقة يتم فحصها خلال الفترة الحالية قبل أن يخضع اللاعب للكشف الطبي مع الاتحاد والتوقيع على عقود انتقاله للفريق.
من هو أوناي هيرنانديز لاعب الاتحاد الجديد؟
أوناي هيرنانديز ينشط حالياً في صفوف رديف نادي برشلونة، ويبلغ من العمر 20 عاماً.
وفي 20 مباراة لعبها هذا الموسم بالدوري مع الفريق، سجل أوناي 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وسبق أن تم استدعاء أوناي للفريق الأول من قبل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، في عدة مباريات، لكنه لم يسجل أي ظهور.
وكان لاعب برشلونة الشاب ضمن قائمة الفريق الأول بالموسم التحضيري مع المدرب الحالي الألماني هانز فليك، لكنه لم يشارك في أي دقيقة رسمية مع الفريق الأول.
وحسبما ذكرت "موندو ديبورتيفو"، فإن حقيقة عدم لعب أوناي مع الفريق زادت من رغبته في الرحيل، بالإضافة إلى الراتب الضخم الذي سيحصل عليه مع الاتحاد.
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