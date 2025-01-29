ترمب: مايكروسوفت تجري محادثات للاستحواذ على تيك توك

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحافيين، أمس الاثنين، إن شركة مايكروسوفت تجري محادثات لشراء تيك توك، مضيفاً أنه يود أن يرى "حرب مزايدات" على التطبيق.
وأحجمت مايكروسوفت عن التعليق، في حين لم ترد تيك توك وبايت دانس بعد على طلبات من "رويترز" للتعليق خارج أوقات العمل الرسمية.
وتم لفترة وجيزة إيقاف تطبيق تيك توك الذي يستخدمه نحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قبل أن يدخل قانون يلزم الشركة الصينية المالكة بايت دانس إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر، حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ووقع ترمب، بعد توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، أمراً تنفيذياً لتأجيل تنفيذ القانون لمدة 75 يوماً.
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