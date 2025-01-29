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ترمب: مايكروسوفت تجري محادثات للاستحواذ على تيك توك

1/29/2025 12:16:16 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحافيين، أمس الاثنين، إن شركة مايكروسوفت تجري محادثات لشراء تيك توك، مضيفاً أنه يود أن يرى "حرب مزايدات" على التطبيق.

وأحجمت مايكروسوفت عن التعليق، في حين لم ترد تيك توك وبايت دانس بعد على طلبات من "رويترز" للتعليق خارج أوقات العمل الرسمية.

وتم لفترة وجيزة إيقاف تطبيق تيك توك الذي يستخدمه نحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قبل أن يدخل قانون يلزم الشركة الصينية المالكة بايت دانس إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر، حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الجاري.

ووقع ترمب، بعد توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، أمراً تنفيذياً لتأجيل تنفيذ القانون لمدة 75 يوماً.

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