Wednesday, 29 January 2025 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غرفة صناعة عمان و الأردن ترسل 357 طن من المواد الغذائية لشمال قطاع غزة بالتزامن مع عودة النازحين

1/29/2025 12:16:15 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أطلقت غرفة صناعة عمان و الأردن قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية مكونة من ١٩ شاحنة وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية وعدد من المنظمات الدولية ، حيث تضمنت الشاحنات ما يقارب الـ 357 طن من المساعدات الغذائية والطرود المتنوعة التي تم تسييرها إلى شمال قطاع غزة ووصولها في صباح يوم الاثنين ٢٧-١-٢٠٢٥ بالتزامن مع عودة العائلات والنازحين إلى شمال القطاع ضمن اتفاق وقف اطلاق النار.
حيث بادرت غرفة الصناعة بهذه المساهمة بهدف تعزيز توافر المواد الغذائية للعائدين إلى شمال القطاع وللعائلات التي بدأت بالعودة خلال بداية الاسبوع الحالي والتي تُعاني من أوضاع صعبة نتيجة الدمار الشامل الذي أوقعته قوات الاحتلال الاسرائيلي.
تأتي هذه القافله ضمن الجهود المستمرة التي تقدمها غرفة صناعة الأردن من خلال حملة وفاء الدين لأهلنا في غزة والتي بدأت مبادراتها منذ الثامن من تشرين الأول ٢٠٢٣ بعد بدء العدوان على قطاع غزة والتي تستمر في أعمالها اليوم في إسناد الاهل في غزة

MENAFN29012025000151011027ID1109141768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث