غرفة صناعة عمان و الأردن ترسل 357 طن من المواد الغذائية لشمال قطاع غزة بالتزامن مع عودة النازحين

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أطلقت غرفة صناعة عمان و الأردن قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية مكونة من ١٩ شاحنة وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية وعدد من المنظمات الدولية ، حيث تضمنت الشاحنات ما يقارب الـ 357 طن من المساعدات الغذائية والطرود المتنوعة التي تم تسييرها إلى شمال قطاع غزة ووصولها في صباح يوم الاثنين ٢٧-١-٢٠٢٥ بالتزامن مع عودة العائلات والنازحين إلى شمال القطاع ضمن اتفاق وقف اطلاق النار.
حيث بادرت غرفة الصناعة بهذه المساهمة بهدف تعزيز توافر المواد الغذائية للعائدين إلى شمال القطاع وللعائلات التي بدأت بالعودة خلال بداية الاسبوع الحالي والتي تُعاني من أوضاع صعبة نتيجة الدمار الشامل الذي أوقعته قوات الاحتلال الاسرائيلي.
تأتي هذه القافله ضمن الجهود المستمرة التي تقدمها غرفة صناعة الأردن من خلال حملة وفاء الدين لأهلنا في غزة والتي بدأت مبادراتها منذ الثامن من تشرين الأول ٢٠٢٣ بعد بدء العدوان على قطاع غزة والتي تستمر في أعمالها اليوم في إسناد الاهل في غزة
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