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الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية بسوريا هائلة وتفاقم الأوضاع في الشمال الشرقي يزيد التحديات

1/28/2025 11:28:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) اليوم الثلاثاء إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال ضخمة مع الحاجة إلى 2ر1 مليار دولار لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 7ر6 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا حتى شهر مارس المقبل.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن هذه المساعدات تشمل توفير الغذاء لنحو 4ر5 ملايين شخص والرعاية الصحية لثلاثة ملايين شخص والمياه النظيفة والصرف الصحي لـ 5ر2 مليون شخص.
وأوضح مكتب (أوتشا) في بيان ان استمرار الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا يعيق الجهود الإنسانية خاصة في مناطق شرق حلب والرقة.
وأشار البيان إلى استمرار تعطل سد تشرين في حلب منذ سبعة أسابيع نتيجة الأعمال العدائية التي تمنع وصول الفرق الإنسانية لإصلاحه مضيفا ان هذا الوضع يحرم اكثر من 410 الاف شخص من الحصول على المياه والكهرباء في (منبج) و(ريف عين العرب) شرق محافظة حلب.
كما أفاد المكتب بأن الأعمال العدائية المكثفة في (منبج) خلال الأسبوع الماضي أجبرت 25 الف شخص من بينهم نساء وأطفال على الفرار من منازلهم فيما لايزال حوالي 24 الف نازح في الشمال الشرقي يعيشون في أكثر من 200 مركز طوارئ جماعي في المنطقة.
واضاف ان التقارير تشير الى ان اكثر من 50 الف طفل بمن فيهم ذوو الإعاقة محرومون من التعليم حيث تستخدم مدارسهم كمراكز جماعية لإيواء النازحين.
يذكر أن سوريا تستضيف واحدة من أكبر مجموعات السكان النازحين في العالم حيث يشكل النازحون داخليا حوالي 40 بالمئة من إجمالي المستهدفين بالمساعدات. (النهاية)

أ م م / م م ج


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