الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية بسوريا هائلة وتفاقم الأوضاع في الشمال الشرقي يزيد التحديات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) اليوم الثلاثاء إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال ضخمة مع الحاجة إلى 2ر1 مليار دولار لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 7ر6 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا حتى شهر مارس المقبل.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن هذه المساعدات تشمل توفير الغذاء لنحو 4ر5 ملايين شخص والرعاية الصحية لثلاثة ملايين شخص والمياه النظيفة والصرف الصحي لـ 5ر2 مليون شخص.
وأوضح مكتب (أوتشا) في بيان ان استمرار الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا يعيق الجهود الإنسانية خاصة في مناطق شرق حلب والرقة.
وأشار البيان إلى استمرار تعطل سد تشرين في حلب منذ سبعة أسابيع نتيجة الأعمال العدائية التي تمنع وصول الفرق الإنسانية لإصلاحه مضيفا ان هذا الوضع يحرم اكثر من 410 الاف شخص من الحصول على المياه والكهرباء في (منبج) و(ريف عين العرب) شرق محافظة حلب.
كما أفاد المكتب بأن الأعمال العدائية المكثفة في (منبج) خلال الأسبوع الماضي أجبرت 25 الف شخص من بينهم نساء وأطفال على الفرار من منازلهم فيما لايزال حوالي 24 الف نازح في الشمال الشرقي يعيشون في أكثر من 200 مركز طوارئ جماعي في المنطقة.
واضاف ان التقارير تشير الى ان اكثر من 50 الف طفل بمن فيهم ذوو الإعاقة محرومون من التعليم حيث تستخدم مدارسهم كمراكز جماعية لإيواء النازحين.
يذكر أن سوريا تستضيف واحدة من أكبر مجموعات السكان النازحين في العالم حيث يشكل النازحون داخليا حوالي 40 بالمئة من إجمالي المستهدفين بالمساعدات. (النهاية)
أ م م / م م ج
MENAFN28012025000071011013ID1109141385
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