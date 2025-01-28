وزارة الدفاع اليمنية: إحباط هجمات لميليشيا (الحوثي) بمحافظة (مأرب)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 28 – 1 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الثلاثاء إن قواتها أفشلت عدة عمليات هجومية شنتها ميليشيات (الحوثي) على امتداد جبهات محافظة (مأرب) التي كانت مسرحا لأعنف المعارك طيلة السنوات الماضية التي سبقت الهدنة التي أعلن عنها في إبريل 2022.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت) عن مصادر عسكرية القول إن القوات الحكومية أحبطت محاولات تسلل للميليشيات الحوثية في قطاع (مدغل) شمالي محافظة (مأرب) بعد رصد وتعقب تلك المجاميع واستهدافها بالنيران المناسبة لتلوذ بالفرار.
وأضاف "أنها مدرعة تابعة للحوثي كانت تستخدمها للاعتداء على مواقعها في ذات الجبهة نتج عنها إصابة أربعة من عناصر الميليشيا وإعطاب المدرعة كما تمكنت من استهداف موقع لقناصة الميليشيا".
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي واصلت اعتداءاتها على مواقع القوات الحكومية على امتداد الجبهات الغربية والجنوبية لمحافظة (مأرب) بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والطيران المسير المفخخ في قطاعي (المشجح) و(الزور).
ولفت إلى أن قوات الجيش اليمني ردت باستهداف مواقع وتجمعات عسكرية ومصادر نيران حوثية ومرابض مدفعية إضافة لإعطاب جرافة كانت تعمل على استحداث تحصينات ما نتج عن مقتل عنصر حوثي وإصابة آخرين.
وصعدت ميليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية من هجماتها على مواقع القوات الحكومية تمتد مئات الكيلومترات في عدة محافظات يمنية تركزت غالبيتها في (مأرب) و(تعز) و(الجوف).
ويشهد اليمن هدنة أعلنتها الأمم المتحدة في إبريل 2022 ورغم رفض ميليشيا الحوثي رسميا تجديدها منذ أكتوبر 2022 إلا أنها ظلت قائمة بشكل غير معلن رغم الخروقات المستمرة في العديد من جبهات القتال الممتدة على امتداد 10 محافظات يمنية. (النهاية)
س ن ص / م ع ح ع
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