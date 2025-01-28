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وزارة الدفاع اليمنية: إحباط هجمات لميليشيا (الحوثي) بمحافظة (مأرب)

1/28/2025 11:28:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 28 – 1 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الثلاثاء إن قواتها أفشلت عدة عمليات هجومية شنتها ميليشيات (الحوثي) على امتداد جبهات محافظة (مأرب) التي كانت مسرحا لأعنف المعارك طيلة السنوات الماضية التي سبقت الهدنة التي أعلن عنها في إبريل 2022.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت) عن مصادر عسكرية القول إن القوات الحكومية أحبطت محاولات تسلل للميليشيات الحوثية في قطاع (مدغل) شمالي محافظة (مأرب) بعد رصد وتعقب تلك المجاميع واستهدافها بالنيران المناسبة لتلوذ بالفرار.
وأضاف "أنها مدرعة تابعة للحوثي كانت تستخدمها للاعتداء على مواقعها في ذات الجبهة نتج عنها إصابة أربعة من عناصر الميليشيا وإعطاب المدرعة كما تمكنت من استهداف موقع لقناصة الميليشيا".
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي واصلت اعتداءاتها على مواقع القوات الحكومية على امتداد الجبهات الغربية والجنوبية لمحافظة (مأرب) بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والطيران المسير المفخخ في قطاعي (المشجح) و(الزور).
ولفت إلى أن قوات الجيش اليمني ردت باستهداف مواقع وتجمعات عسكرية ومصادر نيران حوثية ومرابض مدفعية إضافة لإعطاب جرافة كانت تعمل على استحداث تحصينات ما نتج عن مقتل عنصر حوثي وإصابة آخرين.
وصعدت ميليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية من هجماتها على مواقع القوات الحكومية تمتد مئات الكيلومترات في عدة محافظات يمنية تركزت غالبيتها في (مأرب) و(تعز) و(الجوف).
ويشهد اليمن هدنة أعلنتها الأمم المتحدة في إبريل 2022 ورغم رفض ميليشيا الحوثي رسميا تجديدها منذ أكتوبر 2022 إلا أنها ظلت قائمة بشكل غير معلن رغم الخروقات المستمرة في العديد من جبهات القتال الممتدة على امتداد 10 محافظات يمنية. (النهاية)

س ن ص / م ع ح ع


MENAFN28012025000071011013ID1109141384

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