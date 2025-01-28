وزارة الدفاع الجزائرية تبحث مع وفد (ناتو) تعزيز الحوار لإرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 28 - 1 (كونا) -- بحث الوزير المنتدب لدى وزير
الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة مع الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) خافيير كولومينا اليوم الثلاثاء سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين الطرفين بالإضافة إلى تعزيز الحوار "لإرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين".
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن الفريق شنقريحة أكد في كلمة خلال استقباله لوفد (ناتو) أن "الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه حلف شمال الأطلسي لتعزيز الحوار مع الجزائر لاسيما بخصوص إرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين" مضيفا أن "الزيارة تعد أيضا فرصة لتبادل الرؤى حول الوضع في المنطقة واستعراض سبل تطوير التعاون المشترك".
واعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائري "الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي الذي انضمت إليه الجزائر عام 2000 أحد الأطر المهمة التي تتيح التشاور حول قضايا الأمن المشترك والتصدي بفعالية أكثر للتهديدات التي تؤثر على استقرار المنطقة".
وأكد أن "الحوار بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي يعكس التزام الطرفين بتثمين آليات التعاون" حيث "مكن ذلك من إرساء شراكة متينة ومثمرة ميزتها ديناميكية التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات".
بدوره أشاد كولومينا بما "لمسه لدى الطرف الجزائري من إرادة قوية للدفع قدما بالتعاون العسكري الثنائي وتطويره" مشيدا "بجهود الجزائر ودورها المحوري في مجال ضمان أمن واستقرار المنطقة". (النهاية)
م ر / م ع ح ع
MENAFN28012025000071011013ID1109141383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.