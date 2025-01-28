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وزارة الدفاع الجزائرية تبحث مع وفد (ناتو) تعزيز الحوار لإرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين

1/28/2025 11:28:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 28 - 1 (كونا) -- بحث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة مع الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) خافيير كولومينا اليوم الثلاثاء سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين الطرفين بالإضافة إلى تعزيز الحوار "لإرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين".
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن الفريق شنقريحة أكد في كلمة خلال استقباله لوفد (ناتو) أن "الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه حلف شمال الأطلسي لتعزيز الحوار مع الجزائر لاسيما بخصوص إرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين" مضيفا أن "الزيارة تعد أيضا فرصة لتبادل الرؤى حول الوضع في المنطقة واستعراض سبل تطوير التعاون المشترك".
واعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائري "الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي الذي انضمت إليه الجزائر عام 2000 أحد الأطر المهمة التي تتيح التشاور حول قضايا الأمن المشترك والتصدي بفعالية أكثر للتهديدات التي تؤثر على استقرار المنطقة".
وأكد أن "الحوار بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي يعكس التزام الطرفين بتثمين آليات التعاون" حيث "مكن ذلك من إرساء شراكة متينة ومثمرة ميزتها ديناميكية التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات".
بدوره أشاد كولومينا بما "لمسه لدى الطرف الجزائري من إرادة قوية للدفع قدما بالتعاون العسكري الثنائي وتطويره" مشيدا "بجهود الجزائر ودورها المحوري في مجال ضمان أمن واستقرار المنطقة". (النهاية)

م ر / م ع ح ع


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