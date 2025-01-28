الجزائر تدعو إلى تحقيق مستقل ومعمق في ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأونروا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 28 - 1 (كونا) -- حذرت الجزائر اليوم الثلاثاء من أن إيقاف عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعد بمثابة حكم بالإعدام على الفلسطينيين وخاصة اللاجئين منهم داعية إلى تحقيق مستقل ومعمق في ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الوكالة الأممية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن "ذلك جاء على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع في كلمة ألقاها خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن دعت إليها الجزائر حول التحديات التي تواجهها الأونروا" حيث أكد بن جامع "الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة بالنسبة للفلسطينيين حيث يستحيل استبدالها أو الاستغناء عنها".
وشدد ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة بحسب البيان على "الدور الحيوي للأونروا التي وصف عمالها بالأبطال الذين يغامرون ويخاطرون بحياتهم يوميا في غزة" مضيفا أن "واجب المجتمع الدولي هو توفير الحماية لهم وإيجاد بيئة تسمح لهم بمواصلة أعمالهم المنقذة للحياة بطريقة آمنة وسلامة".
وذكر أنه "على مدى أكثر من 75 عاما شكلت الأونروا شريان حياة للشعب الفلسطيني في مجال التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية ولطالما كانت جزءا لا يتجزأ من حياة هؤلاء الفلسطينيين لأجيال" موضحا أن "هذا الدور تجلى بأهمية خاصة خلال الأشهر الـ 15 لعدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف بن جامع أن "الوكالة الأممية تعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية ودورها يظل أساسيا حتى في وقت إيقاف إطلاق النار حيث تستمر الجهود للتعامل مع الاحتياجات الأولى للشعب الفلسطيني" محذرا من أن "إيقاف عمليات الأونروا هو بمثابة "حكم بالإعدام بالنسبة للفلسطينيين خاصة الأكثر ضعفا وهشاشة بينهم من اللاجئين".
وأكد "إيمان الجزائر بأن أيا من هذه المزاعم لابد من التحقيق فيها بشكل مستقل ومعمق" مشددا على أنه "لا يجب السماح لادعاءات كاذبة أن تقوض الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في حياة ملايين الفلسطينيين".
واكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني في وقت سابق اليوم اهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الاممية لدعم السكان الفلسطينيين وايقاف إطلاق النار محذرا من ان عمليات (أونروا) في الاراضي الفلسطينية المحتلة "ستتعطل في غضون يومين" مع دخول التشريع الذي أقره كنيست الاحتلال (البرلمان) حيز التنفيذ.
وكانت تقاير إخبارية قد أفادت في وقت سابق بأن الاحتلال الإسرائيلي أمهل الأونروا مهلة حتى 30 يناير الجاري لمغادرة القدس المحتلة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية بالقدس الشرقية المحتلة. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN28012025000071011013ID1109141381
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