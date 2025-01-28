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الجزائر تدعو إلى تحقيق مستقل ومعمق في ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأونروا

1/28/2025 11:28:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 28 - 1 (كونا) -- حذرت الجزائر اليوم الثلاثاء من أن إيقاف عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعد بمثابة حكم بالإعدام على الفلسطينيين وخاصة اللاجئين منهم داعية إلى تحقيق مستقل ومعمق في ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الوكالة الأممية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن "ذلك جاء على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع في كلمة ألقاها خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن دعت إليها الجزائر حول التحديات التي تواجهها الأونروا" حيث أكد بن جامع "الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة بالنسبة للفلسطينيين حيث يستحيل استبدالها أو الاستغناء عنها".
وشدد ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة بحسب البيان على "الدور الحيوي للأونروا التي وصف عمالها بالأبطال الذين يغامرون ويخاطرون بحياتهم يوميا في غزة" مضيفا أن "واجب المجتمع الدولي هو توفير الحماية لهم وإيجاد بيئة تسمح لهم بمواصلة أعمالهم المنقذة للحياة بطريقة آمنة وسلامة".
وذكر أنه "على مدى أكثر من 75 عاما شكلت الأونروا شريان حياة للشعب الفلسطيني في مجال التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية ولطالما كانت جزءا لا يتجزأ من حياة هؤلاء الفلسطينيين لأجيال" موضحا أن "هذا الدور تجلى بأهمية خاصة خلال الأشهر الـ 15 لعدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف بن جامع أن "الوكالة الأممية تعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية ودورها يظل أساسيا حتى في وقت إيقاف إطلاق النار حيث تستمر الجهود للتعامل مع الاحتياجات الأولى للشعب الفلسطيني" محذرا من أن "إيقاف عمليات الأونروا هو بمثابة "حكم بالإعدام بالنسبة للفلسطينيين خاصة الأكثر ضعفا وهشاشة بينهم من اللاجئين".
وأكد "إيمان الجزائر بأن أيا من هذه المزاعم لابد من التحقيق فيها بشكل مستقل ومعمق" مشددا على أنه "لا يجب السماح لادعاءات كاذبة أن تقوض الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في حياة ملايين الفلسطينيين".
واكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني في وقت سابق اليوم اهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الاممية لدعم السكان الفلسطينيين وايقاف إطلاق النار محذرا من ان عمليات (أونروا) في الاراضي الفلسطينية المحتلة "ستتعطل في غضون يومين" مع دخول التشريع الذي أقره كنيست الاحتلال (البرلمان) حيز التنفيذ.
وكانت تقاير إخبارية قد أفادت في وقت سابق بأن الاحتلال الإسرائيلي أمهل الأونروا مهلة حتى 30 يناير الجاري لمغادرة القدس المحتلة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية بالقدس الشرقية المحتلة. (النهاية)

م ر / م م ج


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