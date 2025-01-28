الأمن الأمريكي يوقف رجلا خطط لاغتيال رئيس مجلس النواب ووزيرين في الحكومة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- أعلنت شرطة الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء عن توقيف رجل بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس مجلس النواب مايك جونسون واثنين من الوزراء في الحكومة كان قد وافق مجلس الشيوخ مؤخرا على تعيينهما.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن القضاء وشرطة الكونغرس فإن الشخص الذي تم تحديده باسم رايان مايكل رايلي سلم نفسه الى ضابط شرطة في مبنى (كابيتول) يوم أمس الاثنين بالقرب من الباب الجنوبي للمبنى.
وأوضحت الوثيقة أنه تم من خلال التفتيش العثور على "سكين قابل للطي بالإضافة إلى عبوتين مدمرتين في الجيوب الداخلية للسترة" التي كان يرتديها الشخص الموقوف.
وأشارت إلى أن الموقوف غادر ولاية (ماساتشوستس) يوم الأحد الماصي وكان يتطلع في البداية إلى قتل بيت هيغسيث (وزير الدفاع) ومايك جونسون (رئيس مجلس النواب) وحرق مؤسسة التراث (مؤسسة محافظة يمينية تدعم الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب) ثم أضاف لاحقا وزير الخزانة سكوت بيسنت على قائمة أهدافه.
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار المخاوف من العنف السياسي سيما بعدلا محاولتين لاغتيال الرئيس ترامب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. (النهاية)
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