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الأمن الأمريكي يوقف رجلا خطط لاغتيال رئيس مجلس النواب ووزيرين في الحكومة

1/28/2025 11:28:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- أعلنت شرطة الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء عن توقيف رجل بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس مجلس النواب مايك جونسون واثنين من الوزراء في الحكومة كان قد وافق مجلس الشيوخ مؤخرا على تعيينهما.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن القضاء وشرطة الكونغرس فإن الشخص الذي تم تحديده باسم رايان مايكل رايلي سلم نفسه الى ضابط شرطة في مبنى (كابيتول) يوم أمس الاثنين بالقرب من الباب الجنوبي للمبنى.
وأوضحت الوثيقة أنه تم من خلال التفتيش العثور على "سكين قابل للطي بالإضافة إلى عبوتين مدمرتين في الجيوب الداخلية للسترة" التي كان يرتديها الشخص الموقوف.
وأشارت إلى أن الموقوف غادر ولاية (ماساتشوستس) يوم الأحد الماصي وكان يتطلع في البداية إلى قتل بيت هيغسيث (وزير الدفاع) ومايك جونسون (رئيس مجلس النواب) وحرق مؤسسة التراث (مؤسسة محافظة يمينية تدعم الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب) ثم أضاف لاحقا وزير الخزانة سكوت بيسنت على قائمة أهدافه.
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار المخاوف من العنف السياسي سيما بعدلا محاولتين لاغتيال الرئيس ترامب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. (النهاية)

ع س ج / ر ج


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