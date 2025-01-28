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البيت الأبيض: ننظر فيما إذا كان للتطبيق الصيني (ديبسيك) تداعيات على الأمن القومي الأمريكي

1/28/2025 11:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- كشف البيت الأبيض اليوم الثلاثاء عن أن المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب ينظرون فيما إذا كان لتطبيق (ديبسيك) الصيني الناشىء الذي هز أمس أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية أي تداعيات على الأمن القومي الأمريكي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إيجاز صحفي "لقد تحدثت مع مجلس الأمن القومي هذا الصباح وهم ينظرون فيما قد تكون عليه تلك التداعيات" لافتة الى أنها ستقدم معلومات بهذا الشأن عند توافرها.
وأكدت ليفيت أن ترامب يعتقد أن الصعود الاستثنائي للتطبيق الصيني الذي طرح في الأسواق منذ نحو أسبوع واحتل أمس مركز التطبيق المجاني الأكثر تنزيلا على متجر تطبيقات (ابل) في الولايات المتحدة متغلبا على تطبيق (شات جي بي تي) المملوك لشركة (اوبن ايه أي) الأمريكية "بمثابة جرس إنذار لصناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية".
وأضافت "جلست الإدارة السابقة مكتوفة الأيدي وسمحت للصين بتطوير برنامج الذكاء الاصطناعي هذا بسرعة" مشددة على أن ترامب "يؤمن باستعادة هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية ولهذا السبب اتخذ إجراء تنفيذيا قويا للغاية الأسبوع الماضي لتوقيع أوامر تنفيذية لإلغاء بعض اللوائح المعيقة لصناعة الذكاء الاصطناعي".
كما نوهت بأن ترامب عين لهذه الغاية ديفيد ساكس مستشارا للبيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة موضحة أنها تحدثت إلى ساكس أمس بهذا الشأن مشيرة إلى أن "لديه معرفة كبيرة بهذا الموضوع وفريقه هنا يعمل كل يوم لضمان هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية".
وكان الرئيس ترامب قد تطرق أمس إلى طرح التطبيق في الأسواق وتقدمه السريع على أهم الشركات الأمريكية المتخصصة بمجال التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الصناعي فقال خلال مشاركته في مؤتمر الحزب الجمهوري "يجب أن يكون إطلاق (ديبسيك) للذكاء الاصطناعي من قبل شركة صينية بمثابة جرس إنذار لصناعاتنا بأننا يجب أن نركز بشدة على المنافسة للفوز".
من جانبه قال ساكس في منشور عبر منصة (اكس) إن التطبيق "يظهر أن سباق الذكاء الاصطناعي سيكون تنافسيا للغاية وأن الرئيس ترامب كان محقا في إلغاء أمر بايدن التنفيذي الذي قيد شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية دون أن يسأل عما إذا كانت الصين ستفعل الشيء نفسه" مضيفا "من الواضح أنها (الصين) لن تفعل ذلك".
وعبر ساكس عن ثقته في امكانات الولايات المتحدة غير أنه حذر في الوقت ذاته من "التراخي".
وشهدت الأسواق المالية الأمريكية أمس الإثنين هزة كبرى أصابت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة بالولايات المتحدة نتيجة عمليات بيع واسعة النطاق طالت أبرزها في مقابل تزايد شعبية تطبيق (ديبسيك) الصيني الناشئ.
فقد انخفضت أسهم شركة الرقائق (نفيديا) التي جعلتها تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم "بأكثر من 13 بالمئة".
بالإضافة إلى ذلك انخفضت أسهم شركات الرقائق المنافسة ل(نفيديا) بما في ذلك (ارم) و(برودكوم) ما أدى إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية بحيث انخفض مؤشر (ناسداك) الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا بنحو 600 نقطة أو ما يقرب من 3 بالمئة. (النهاية)

ر س ر / ر ج


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