البيت الأبيض: ننظر فيما إذا كان للتطبيق الصيني (ديبسيك) تداعيات على الأمن القومي الأمريكي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- كشف البيت الأبيض اليوم الثلاثاء عن أن المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب
ينظرون فيما إذا كان لتطبيق (ديبسيك) الصيني الناشىء الذي هز أمس أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية أي تداعيات على الأمن القومي الأمريكي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إيجاز صحفي "لقد تحدثت مع مجلس الأمن القومي هذا الصباح وهم ينظرون فيما قد تكون عليه تلك التداعيات" لافتة الى أنها ستقدم معلومات بهذا الشأن عند توافرها.
وأكدت ليفيت أن ترامب يعتقد أن الصعود الاستثنائي للتطبيق الصيني الذي طرح في الأسواق منذ نحو أسبوع واحتل أمس مركز التطبيق المجاني الأكثر تنزيلا على متجر تطبيقات (ابل) في الولايات المتحدة متغلبا على تطبيق (شات جي بي تي) المملوك لشركة (اوبن ايه أي) الأمريكية "بمثابة جرس إنذار لصناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية".
وأضافت "جلست الإدارة السابقة مكتوفة الأيدي وسمحت للصين بتطوير برنامج الذكاء الاصطناعي هذا بسرعة" مشددة على أن ترامب "يؤمن باستعادة هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية ولهذا السبب اتخذ إجراء تنفيذيا قويا للغاية الأسبوع الماضي لتوقيع أوامر تنفيذية لإلغاء بعض اللوائح المعيقة لصناعة الذكاء الاصطناعي".
كما نوهت بأن ترامب عين لهذه الغاية ديفيد ساكس مستشارا للبيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة موضحة أنها تحدثت إلى ساكس أمس بهذا الشأن مشيرة إلى أن "لديه معرفة كبيرة بهذا الموضوع وفريقه هنا يعمل كل يوم لضمان هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية".
وكان الرئيس ترامب قد تطرق أمس إلى طرح التطبيق في الأسواق وتقدمه السريع على أهم الشركات الأمريكية المتخصصة بمجال التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الصناعي فقال خلال مشاركته في مؤتمر الحزب الجمهوري "يجب أن يكون إطلاق (ديبسيك) للذكاء الاصطناعي من قبل شركة صينية بمثابة جرس إنذار لصناعاتنا بأننا يجب أن نركز بشدة على المنافسة للفوز".
من جانبه قال ساكس في منشور عبر منصة (اكس) إن التطبيق "يظهر أن سباق الذكاء الاصطناعي سيكون تنافسيا للغاية وأن الرئيس ترامب كان محقا في إلغاء أمر بايدن التنفيذي الذي قيد شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية دون أن يسأل عما إذا كانت الصين ستفعل الشيء نفسه" مضيفا "من الواضح أنها (الصين) لن تفعل ذلك".
وعبر ساكس عن ثقته في امكانات الولايات المتحدة غير أنه حذر في الوقت ذاته من "التراخي".
وشهدت الأسواق المالية الأمريكية أمس الإثنين هزة كبرى أصابت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة بالولايات المتحدة نتيجة عمليات بيع واسعة النطاق طالت أبرزها في مقابل تزايد شعبية تطبيق (ديبسيك) الصيني الناشئ.
فقد انخفضت أسهم شركة الرقائق (نفيديا) التي جعلتها تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم "بأكثر من 13 بالمئة".
بالإضافة إلى ذلك انخفضت أسهم شركات الرقائق المنافسة ل(نفيديا) بما في ذلك (ارم) و(برودكوم) ما أدى إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية بحيث انخفض مؤشر (ناسداك) الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا بنحو 600 نقطة أو ما يقرب من 3 بالمئة. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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