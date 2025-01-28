مسؤول أممي يشيد بجهود تركيا في تقديم المساعدات لسوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 28 - 1 (كونا) -- أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الثلاثاء بجهود تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا والدور الفعال الذي تقوم به مؤسساتها في هذا البلد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غراندي بالعاصمة التركية أنقرة التي زارها بعد لقاءاته في سوريا ولبنان.
وقال غراندي إن "تركيا تفعل الكثير في سوريا عبر مؤسساتها مثل الوكالة التركية للتعاون التنسيق (تيكا) وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والهلال الأحمر وغيرها من المنظمات".
وأضاف أن تركيا لديها إجراءات وآليات وممارسات جيدة للغاية حيال عودة السوريين إلى وطنهم مثمنا أداء المسؤولين الأتراك واصفا إياه بالممتاز والمثالي.
ودعا إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن سوء الإدارة خلال حكم نظام الأسد والعقوبات تسببا في تدمير الاقتصاد السوري.
وأكد على أهمية مساعدة الشعب السوري ورفع العقوبات وإتاحة المجال للاستثمار وإعادة الإعمار. (النهاية)
ا ع س / ر ج
MENAFN28012025000071011013ID1109141378
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.