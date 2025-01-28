Wednesday, 29 January 2025 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول أممي يشيد بجهود تركيا في تقديم المساعدات لسوريا

1/28/2025 11:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 28 - 1 (كونا) -- أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الثلاثاء بجهود تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا والدور الفعال الذي تقوم به مؤسساتها في هذا البلد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غراندي بالعاصمة التركية أنقرة التي زارها بعد لقاءاته في سوريا ولبنان.
وقال غراندي إن "تركيا تفعل الكثير في سوريا عبر مؤسساتها مثل الوكالة التركية للتعاون التنسيق (تيكا) وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والهلال الأحمر وغيرها من المنظمات".
وأضاف أن تركيا لديها إجراءات وآليات وممارسات جيدة للغاية حيال عودة السوريين إلى وطنهم مثمنا أداء المسؤولين الأتراك واصفا إياه بالممتاز والمثالي.
ودعا إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن سوء الإدارة خلال حكم نظام الأسد والعقوبات تسببا في تدمير الاقتصاد السوري.
وأكد على أهمية مساعدة الشعب السوري ورفع العقوبات وإتاحة المجال للاستثمار وإعادة الإعمار. (النهاية)

ا ع س / ر ج


MENAFN28012025000071011013ID1109141378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث