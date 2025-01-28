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القضاء الأمريكي يعطل قرار إدارة ترامب بتعطيل المساعدات والمنح الفيدرالية على المستوى الوطني

1/28/2025 11:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- أصدر قاض فيدرالي اليوم الثلاثاء أمرا بتعليق العمل بقرار أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتجميد المساعدات والمنح الفيدرالية في البلاد مؤقتا.
وقد أثار قرار إدارة ترامب ردود فعل غاضبة كون هذه المنح والمساعدات تستخدم في تمويل العديد من البرامج الحيوية مثل الصحة والبحوث إضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمجموعات المحلية.
وجاء القرار القضائي قبيل وقت قصير من دخول التجميد حيز التنفيذ حيث كان مقررا أن يبدأ سريانه عند الخامسة مساء اليوم بتوقيت العاصمة واشنطن (العاشرة مساء بتوقيت غرينيتش).
ويقضي قرار الإدارة ب"تجميد الإنفاق على المساعدات الفيدرالية بحلول الساعة 5 من مساء اليوم (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)" وهو ما كان من شأنه بحسب شبكة (سي بي اس) أن "يؤثر على كل شيء من المساعدات إلى المنظمات غير الربحية والجامعات وقروض الأعمال الصغيرة ومنح الحكومات المحلية والولائية".
وبرر البيت الأبيض قرار التجميد بالسعي إلى "تحديد ومراجعة جميع برامج المساعدة المالية الفيدرالية والأنشطة الداعمة المتوافقة مع سياسات ومتطلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". (النهاية)

ع س ج / ر ج


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