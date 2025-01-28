القضاء الأمريكي يعطل قرار إدارة ترامب بتعطيل المساعدات والمنح الفيدرالية على المستوى الوطني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- أصدر قاض فيدرالي اليوم الثلاثاء أمرا بتعليق العمل بقرار أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
يقضي بتجميد المساعدات والمنح الفيدرالية في البلاد مؤقتا.
وقد أثار قرار إدارة ترامب ردود فعل غاضبة كون هذه المنح والمساعدات تستخدم في تمويل العديد من البرامج الحيوية مثل الصحة والبحوث إضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمجموعات المحلية.
وجاء القرار القضائي قبيل وقت قصير من دخول التجميد حيز التنفيذ حيث كان مقررا أن يبدأ سريانه عند الخامسة مساء اليوم بتوقيت العاصمة واشنطن (العاشرة مساء بتوقيت غرينيتش).
ويقضي قرار الإدارة ب"تجميد الإنفاق على المساعدات الفيدرالية بحلول الساعة 5 من مساء اليوم (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)" وهو ما كان من شأنه بحسب شبكة (سي بي اس) أن "يؤثر على كل شيء من المساعدات إلى المنظمات غير الربحية والجامعات وقروض الأعمال الصغيرة ومنح الحكومات المحلية والولائية".
وبرر البيت الأبيض قرار التجميد بالسعي إلى "تحديد ومراجعة جميع برامج المساعدة المالية الفيدرالية والأنشطة الداعمة المتوافقة مع سياسات ومتطلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". (النهاية)
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