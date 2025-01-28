موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن إصابة 24 شخصا جراء غارات جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (النبطية) وبلدة (زوطر) في جنوب لبنان وذلك بعد يومين من التمديد حتى 18 فبراير لاتفاق إيقاف إطلاق النار.

واشنطن - شرطة الكونغرس الأمريكي تعلن عن توقيف رجل بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس مجلس النواب مايك جونسون واثنين من الوزراء في الحكومة كان قد وافق مجلس الشيوخ مؤخرا على تعيينهما.

عدن – وزارة الدفاع اليمنية تقول إن قواتها أفشلت عدة عمليات هجومية شنتها ميليشيات (الحوثي) على امتداد جبهات محافظة (مأرب) التي كانت مسرحا لأعنف المعارك طيلة السنوات الماضية التي سبقت الهدنة التي أعلن عنها في إبريل 2022.

واشنطن - شركة (بوينغ) الأمريكية تعلن عن تسجيل خسائر قدرها 8ر11 مليار دولار خلال العام 2024 وهي الأكبر منذ عام 2020 وذلك بعدما واجهت مشاكل في وحداتها التجارية والدفاعية وتداعيات إضراب عمال المصانع على الساحل الغربي الأمريكي.

موسكو - وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) تعلن عن خطتها لإنشاء كوكبة فضائية حكومية مكونة من 650 قمرا صناعيا بحلول عام 2030 من دون احتساب الأقمار الصناعية التجارية. (النهاية) ر ج