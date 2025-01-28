موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن إصابة 24 شخصا جراء غارات جوية نفذها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (النبطية) وبلدة (زوطر) في جنوب لبنان وذلك بعد يومين من التمديد حتى 18 فبراير لاتفاق إيقاف إطلاق النار.
واشنطن - شرطة الكونغرس الأمريكي تعلن عن توقيف رجل بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس مجلس النواب مايك جونسون واثنين من الوزراء في الحكومة كان قد وافق مجلس الشيوخ مؤخرا على تعيينهما.
عدن – وزارة الدفاع اليمنية تقول إن قواتها أفشلت عدة عمليات هجومية شنتها ميليشيات (الحوثي) على امتداد جبهات محافظة (مأرب) التي كانت مسرحا لأعنف المعارك طيلة السنوات الماضية التي سبقت الهدنة التي أعلن عنها في إبريل 2022.
واشنطن - شركة (بوينغ) الأمريكية تعلن عن تسجيل خسائر قدرها 8ر11 مليار دولار خلال العام 2024 وهي الأكبر منذ عام 2020 وذلك بعدما واجهت مشاكل في وحداتها التجارية والدفاعية وتداعيات إضراب عمال المصانع على الساحل الغربي الأمريكي.
موسكو - وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) تعلن عن خطتها لإنشاء كوكبة فضائية حكومية مكونة من 650 قمرا صناعيا بحلول عام 2030 من دون احتساب الأقمار الصناعية التجارية. (النهاية) ر ج
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