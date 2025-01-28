التنسيقية تناقش تطوير شبكة المواصلات العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ 500.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على مواقع التواصل الاجتماعي أن اللجنة التنسيقية استعرضت مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة (2022-2026)، كما اطلعت على الأفكار الفائزة في النسخة السادسة من مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة)، وناقشت اللجنة التنسيقية المقترحات المتصلة بتطوير شبكة المواصلات العامة.
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