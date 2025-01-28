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قرعة إفريقية متوازنة للمنتخبات البارزة

1/28/2025 7:14:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرباط‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ‭ ‬35‭ ‬التي‭ ‬سحبت‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬عن‭ ‬مجموعات‭ ‬متوازنة،‭ ‬مع‭ ‬مواجهات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬أبرزها‭ ‬لمصر‭ ‬أمام‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وتونس‭ ‬امام‭ ‬نيجيريا‭.‬

وجاء‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬ألقاب‭ ‬البطولة‭ (‬7‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬الحذرة‮»‬‭ ‬بجانب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬منتخب‭ ‬أنغولا‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬النسخة‭ ‬وزيمبابوي‭. ‬ويواجه‭ ‬منتخب‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬نظيره‭ ‬الكاميروني‭ ‬الفائز‭ ‬بالكأس‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭. ‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬أخرى‭ ‬قوية‭ ‬تلاقي‭ ‬تونس،‭ ‬بطلة‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬2004،‭ ‬نيجيريا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ايضا‭ ‬أوغندا‭ ‬وتنزانيا‭. ‬

ويفتتح‭ ‬المغرب‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬القمر،‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬أولى‭ ‬تضم‭ ‬ايضا‭ ‬مالي‭ ‬وزامبيا‭. ‬ويواجه‭ ‬أسود‭ ‬الأطلس‭ ‬ضغوطا‭ ‬كبيرة‭ ‬للظفر‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭. ‬

وكان‭ ‬المغرب‭ ‬مرشحا‭ ‬للظفر‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬لكنه‭ ‬خيب‭ ‬آمال‭ ‬جماهيره‭ ‬بخروجه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وبأداء‭ ‬متذبذب‭.‬

ووقعت‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بمتناول‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو،‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬والسودان‭. ‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬أسود‭ ‬الأطلس‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭ ‬قبيل‭ ‬سحب‭ ‬القرعة‭ ‬‮«‬أكيد‭ ‬أننا‭ ‬نطمح‭ ‬طبعا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬سنعمل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بجهدنا‭ ‬خصوصا‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬عليها‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬والأمر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلا،‭ ‬سنبذل‭ ‬كل‭ ‬المجهود‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬نضيع‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬القرعة‭ ‬تحدث‭ ‬الركراكي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الضغوط‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬إيجابية‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬باتريس‭ ‬موتسيبي‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬لتكون‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

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