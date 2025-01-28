قرعة إفريقية متوازنة للمنتخبات البارزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرباط - (أ ف ب): أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب بنسختها الـ 35 التي سحبت في الرباط عن مجموعات متوازنة، مع مواجهات قوية في الدور الأول أبرزها لمصر أمام جنوب إفريقيا، وتونس امام نيجيريا.
وجاء منتخب «الفراعنة» صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (7)، في المجموعة الثانية «الحذرة» بجانب جنوب إفريقيا الذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة قبل عامين في ساحل العاج، فضلا عن منتخب أنغولا الذي بلغ ربع نهائي في تلك النسخة وزيمبابوي. ويواجه منتخب ساحل العاج حامل اللقب نظيره الكاميروني الفائز بالكأس خمس مرات في المجموعة السادسة.
وفي مواجهة أخرى قوية تلاقي تونس، بطلة نسخة العام 2004، نيجيريا في المجموعة الثالثة التي تضم ايضا أوغندا وتنزانيا.
ويفتتح المغرب البطولة بمواجهة منتخب جزر القمر، في مجموعة أولى تضم ايضا مالي وزامبيا. ويواجه أسود الأطلس ضغوطا كبيرة للظفر باللقب على أرضهم.
وكان المغرب مرشحا للظفر باللقب في النسخة الأخيرة بعد بلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022، لكنه خيب آمال جماهيره بخروجه من الدور الثاني على يد جنوب إفريقيا وبأداء متذبذب.
ووقعت الجزائر في مجموعة بمتناول اليد على الورق الى جانب بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية والسودان.
وقال مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي قبيل سحب القرعة «أكيد أننا نطمح طبعا للحصول على هذه البطولة، سنعمل كل ما بجهدنا خصوصا أننا لم نحصل عليها سوى مرة واحدة والأمر لم يكن سهلا، سنبذل كل المجهود لكي لا نضيع هذه الفرصة».
وبعد القرعة تحدث الركراكي عن «الضغوط» التي يتعرض لها معربا عن أمله في أن تكون «إيجابية».
وأعرب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عن ثقته في نجاح هذه الدورة لتكون «أفضل نسخة في تاريخ البطولة».
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