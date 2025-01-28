كافالييرز يستعيد توازنه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقف‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬110‭-‬91‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬بفضل‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬لداريوس‭ ‬غارلاند‭ ‬و21‭ ‬لدونوفان‭ ‬ميتشل‭.‬

وفرض‭ ‬كافالييرز‭ ‬الذي‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬لصالح‭ ‬اوكلاهوما‭ ‬ستي‭ ‬ثاندر،‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ (‬37‭ ‬فوزا‭ ‬و8‭ ‬هزائم‭)‬،‭ ‬عقب‭ ‬هزائمه‭ ‬الاخيرة،‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬بكاملها‭ ‬وكسب‭ ‬ارباعها‭ ‬36‭-‬23‭ ‬و29‭-‬22‭ ‬و27‭-‬22‭ ‬و28‭-‬24‭ ‬تواليا‭.‬

ورفع‭ ‬كافالييرز‭ ‬غلته‭ ‬الى‭ ‬37‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬تسع‭ ‬هزائم،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬ديترويت‭ ‬بخسارته‭ ‬الـ23‭ ‬في‭ ‬46‭ ‬مباراة‭.‬

وقاد‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬فريقه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬بمساهمته‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬شارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬112‭-‬107‭. ‬وسجل‭ ‬ديفيس‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬23‭ ‬متابعة،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬سبع‭ ‬متابعات‭ ‬وثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وضرب‭ ‬ديفيس‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قام‭ ‬زملائي‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬بعملهم‭ ‬في‭ ‬مساعدتي‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفريق‭ ‬بأكمله،‭ ‬وليس‭ ‬أنا‭ ‬فقط‭. ‬إنها‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نلعب‭ ‬بها،‭ ‬تحريك‭ ‬الكرة،‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بعضنا‭ ‬بعضا،‭ ‬وعدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمن‭ ‬يسجل‭ ‬طالما‭ ‬أننا‭ ‬نسجل،‭ ‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬الأمور‭ ‬مفتوحة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مايلز‭ ‬بريدجز‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬هورنتس‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬وتأثر‭ ‬فريقه‭ ‬بخسارة‭ ‬خدمات‭ ‬نجمه‭ ‬لاميلو‭ ‬بول‭ ‬بعد‭ ‬8‭.‬45‭ ‬دقائق‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭.‬