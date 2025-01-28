كافالييرز يستعيد توازنه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): أوقف كليفلاند كافالييرز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه ديترويت بيستونز 110-91 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفضل 22 نقطة لداريوس غارلاند و21 لدونوفان ميتشل.
وفرض كافالييرز الذي تنازل عن صدارة الدوري لصالح اوكلاهوما ستي ثاندر، متصدر المنطقة الغربية (37 فوزا و8 هزائم)، عقب هزائمه الاخيرة، أفضليته على مجريات المباراة بكاملها وكسب ارباعها 36-23 و29-22 و27-22 و28-24 تواليا.
ورفع كافالييرز غلته الى 37 فوزا مقابل تسع هزائم، فيما مني ديترويت بخسارته الـ23 في 46 مباراة.
وقاد أنتوني ديفيس فريقه لوس أنجلوس ليكرز إلى رفع سلسلة انتصاراته المتتالية إلى أربعة بمساهمته الفعالة في الفوز على مضيفه شارلوت هورنتس 112-107. وسجل ديفيس 42 نقطة مع 23 متابعة، وأضاف «الملك» ليبرون جيمس 22 نقطة مع سبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.
وضرب ديفيس بقوة في بداية المباراة بتسجيله 21 نقطة مع 11 متابعة في الربع الأول، وقال: «لقد قام زملائي في الفريق بعملهم في مساعدتي. أعتقد أن الأمر يتعلق بالفريق بأكمله، وليس أنا فقط. إنها الطريقة التي نلعب بها، تحريك الكرة، اللعب من أجل بعضنا بعضا، وعدم الاهتمام بمن يسجل طالما أننا نسجل، لقد أصبحت الأمور مفتوحة بالنسبة إلي».
وكان مايلز بريدجز أفضل مسجل في صفوف هورنتس برصيد 26 نقطة، وتأثر فريقه بخسارة خدمات نجمه لاميلو بول بعد 8.45 دقائق بسبب إصابة في الكاحل.
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