إلياش يتعهد بالعمل على ملف البيئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فوجئ‭ ‬البريطاني‭-‬السويدي‭ ‬يوهان‭ ‬إلياش‭ ‬بترشحه‭ ‬لخلافة‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬الشخص‭ ‬المناسب‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬العالم‭ ‬واضعا‭ ‬القضية‭ ‬المحورية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬أولوياته‭.‬

ويُعدّ‭ ‬إلياش‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬ناجح‭ ‬وناشط‭ ‬بيئي‭ ‬مشهور،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬مرشحًا‭ ‬مناسبًا‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬مستضيفة‭ ‬أولمبياد‭ ‬2028،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يترأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وأمل‭ ‬إلياش‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سيرته‭ ‬الذاتية‭ ‬محفزا‭ ‬لناخبيه،‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬عندما‭ ‬يختارون‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬سبعة‭ ‬مرشحين‭ ‬لخلافة‭ ‬باخ‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬عضوا‭ ‬فيها‭ ‬فقط‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭.‬

ومع‭ ‬أن‭ ‬إلياش‭ ‬قد‭ ‬يفتقد‭ ‬السجل‭ ‬الشخصي‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البريطاني‭ ‬سيباستيان‭ ‬كو‭ ‬والإلمام‭ ‬بالشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لدى‭ ‬الإسباني‭ ‬خوان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سامارانش‭ ‬جونيور‭ ‬بعد‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬كعضو،‭ ‬لكنه‭ ‬رأى‭ ‬بأنه‭ ‬يملك‭ ‬القدرات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتولي‭ ‬المنصب‭ ‬الارفع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الرياضة‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عملت‭ ‬مستشارا‭ ‬للحكومات‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬شاركت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬حيث‭ ‬قمت‭ ‬بإدارة‭ ‬شركة‭ ‬كبيرة‭. ‬كما‭ ‬أدير‭ ‬أكبر‭ ‬اتحاد‭ ‬للرياضات‭ ‬الشتوية،‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬55‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الشتوية‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬خلاصة‭ ‬القول‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬شخص‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬وإمكانات،‭ ‬فأنا‭ ‬رجلكم‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إلياش،‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬بريطاني‭ ‬سويدي‭ ‬لأنه‭ ‬أمضى‭ ‬وقتا‭ ‬أطول‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالبلد‭ ‬الذي‭ ‬وُلد‭ ‬فيه،‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬يأتي‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬حساسة‭ ‬ومصيرية‭.‬