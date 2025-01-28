غينيا تحقق فوزا تاريخيا على كوبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

عواصم‭ ‬أوروبية‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬غينيا‭ ‬فوزا‭ ‬تاريخيا‭ ‬بالتغلب‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الكوبي‭ ‬بنتيجة‭ ‬33‭/‬31،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مشوارهما‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭ ‬والنرويج‭ ‬وكرواتيا‭.‬

تعادل‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للمباراة‭ ‬بنتيجة‭ ‬28‭/‬28‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتفوق‭ ‬المنتخب‭ ‬الغيني‭ ‬في‭ ‬رميات‭ ‬الترجيح‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬3‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬رمياته‭ ‬الخمس،‭ ‬بينما‭ ‬أضاع‭ ‬منتخب‭ ‬كوبا‭ ‬رميتين‭.‬

وحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الغيني‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬لينتزع‭ ‬المركز‭ ‬31‭ ‬بينما‭ ‬تذيل‭ ‬منتخب‭ ‬كوبا‭ ‬الترتيب‭ ‬بالتواجد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬32‭. ‬وخسر‭ ‬منتخب‭ ‬غينيا‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬أمام‭ ‬هولندا‭ ‬والمجر‭ ‬ومقدونيا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وتعرض‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الرئيس‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬والجزائر‭ ‬وبولندا‭.‬

وتعرض‭ ‬منتخب‭ ‬كوبا‭ ‬لنفس‭ ‬المصير‭ ‬بثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬بالدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬أمام‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وأيسلندا‭ ‬وكاب‭ ‬فيردي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بكأس‭ ‬الرئيس‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬وأمريكا‭ ‬واليابان‭.‬