غينيا تحقق فوزا تاريخيا على كوبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
عواصم أوروبية - (د ب أ): حقق منتخب غينيا فوزا تاريخيا بالتغلب على نظيره الكوبي بنتيجة 33/31، أمس الثلاثاء، في ختام مشوارهما ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في الدنمارك والنرويج وكرواتيا.
تعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 28/28 قبل أن يتفوق المنتخب الغيني في رميات الترجيح بنتيجة 5/3 بعدما نجح في تسجيل رمياته الخمس، بينما أضاع منتخب كوبا رميتين.
وحقق المنتخب الغيني الفوز الأول في مشاركته الأولى بكأس العالم، لينتزع المركز 31 بينما تذيل منتخب كوبا الترتيب بالتواجد في المركز 32. وخسر منتخب غينيا مبارياته الثلاث في المجموعة الرابعة بالدور التمهيدي أمام هولندا والمجر ومقدونيا الشمالية، وتعرض لثلاث هزائم جديدة في المجموعة الأولى ببطولة كأس الرئيس أمام الكويت والجزائر وبولندا.
وتعرض منتخب كوبا لنفس المصير بثلاث هزائم في المجموعة السابعة بالدور التمهيدي أمام سلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردي، قبل أن يتعرض لثلاث هزائم متتالية في المجموعة الثانية بكأس الرئيس أمام البحرين وأمريكا واليابان.
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