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هيوستن يواصل انتصاراته اللافتة

1/28/2025 7:14:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تابع‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬انتصاراته‭ ‬اللافتة‭ ‬وأطاح‭ ‬بمضيفه‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬114‭-‬112‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

بعد‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬صمد‭ ‬روكتس‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬هو‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬سلة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مثيرة‭ ‬للمباراة‭ ‬محققا‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬والـ31‭ ‬في‭ ‬45‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬للمنطقة‭ ‬الغربية‭.‬

في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬13‭ ‬تغييرًا‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تقدم‭ ‬بوسطن‭ ‬بفارق‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬كافيًا،‭ ‬لكن‭ ‬روكتس‭ ‬عاد‭ ‬بفضل‭ ‬دفاعه‭ ‬وتألق‭ ‬ديلون‭ ‬بروكس‭ ‬صاحب‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬10‭ ‬ثلاثيات‭.‬

وكان‭ ‬أمين‭ ‬تومسون‭ (‬33‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬كرات‭ ‬مرتدة‭) ‬هو‭ ‬رجل‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬سمح‭ ‬لهيوستن‭ ‬بالتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬وثانيتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬24‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الكرة‭.‬

وبعد‭ ‬رميتين‭ ‬حرتين‭ ‬لجايلن‭ ‬براون‭ (‬28‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬رد‭ ‬التركي‭ ‬ألبيرين‭ ‬سينغون‭ (‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬9‭ ‬متابعات،‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭)‬،‭ ‬بسلة‭ ‬ساحقة‭. ‬أدرك‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ (‬19‭ ‬نقطة‭) ‬التعادل‭ ‬112‭-‬112‭ ‬قبل‭ ‬5‭.‬3‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬لكن‭ ‬الكلمة‭ ‬الاخيرة‭ ‬كانت‭ ‬لتومسون‭ ‬بتسجيله‭ ‬سلة‭ ‬الفوز‭.‬

وأكد‭ ‬روكتس‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ويعود‭ ‬آخر‭ ‬نهائي‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬عندما‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬بقيادة‭ ‬حكيم‭ ‬أولاجون‭ (‬البطل‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1994‭).‬

وقال‭ ‬تومسون‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬شعورًا‭ ‬رائعًا‭. ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬سلة‭ ‬فوز‭ ‬لي‭. ‬أشعر‭ ‬وكأنني‭ ‬كوبي‭ (‬براينت‭)!‬‮»‬‭.‬

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