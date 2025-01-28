هيوستن يواصل انتصاراته اللافتة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): تابع هيوستن روكتس انتصاراته اللافتة وأطاح بمضيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب عندما تغلب عليه 114-112 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
بعد فوزين متتاليين نهاية الاسبوع الماضي على كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية، صمد روكتس أمام فريق قوي آخر من الشرق هو سلتيكس حامل اللقب وتغلب عليه بفارق سلة واحدة في نهاية مثيرة للمباراة محققا انتصاره الثالث تواليا والـ31 في 45 مباراة في المركز الثاني للمنطقة الغربية.
في مباراة شهدت 13 تغييرًا في النتيجة، كان من المفترض أن يكون تقدم بوسطن بفارق 12 نقطة في منتصف الربع الأخير كافيًا، لكن روكتس عاد بفضل دفاعه وتألق ديلون بروكس صاحب 36 نقطة بينها 10 ثلاثيات.
وكان أمين تومسون (33 نقطة و10 كرات مرتدة) هو رجل الثواني الأخيرة حيث سمح لهيوستن بالتقدم بفارق نقطتين قبل دقيقة وثانيتين من نهاية المباراة بعد 24 ثانية من الاستحواذ على الكرة.
وبعد رميتين حرتين لجايلن براون (28 نقطة)، رد التركي ألبيرين سينغون (11 نقطة، 9 متابعات، 9 تمريرات حاسمة)، بسلة ساحقة. أدرك جايسون تايتوم (19 نقطة) التعادل 112-112 قبل 5.3 ثوان من النهاية، لكن الكلمة الاخيرة كانت لتومسون بتسجيله سلة الفوز.
وأكد روكتس تألقه في الاونة الاخيرة وهو الذي لم يبلغ الأدوار الإقصائية منذ عام 2020، ويعود آخر نهائي له إلى عام 1995 عندما توج باللقب بقيادة حكيم أولاجون (البطل أيضًا في عام 1994).
وقال تومسون: «لقد كان شعورًا رائعًا. هذه أول سلة فوز لي. أشعر وكأنني كوبي (براينت)!».
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