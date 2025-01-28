المحرق يقسو ويتصدر.. والأهلي يوقف انطلاقة المنامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

قسا‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النجمة‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ (‬85/117‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬24-25‭) ‬للنجمة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬35-20‭) ‬للمحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬28-16‭) ‬للمحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬27-24‭) ‬للمحرق‭.‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المحرق‭ ‬ميتشل‭ ‬بتسجيله‭ ‬30‭ ‬نقطة،‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬سير‭ ‬دوم‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬النجمة‭ ‬تايلر‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وجوناثان‭ ‬17‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬رافعًا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬متصدرًا‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬أما‭ ‬النجمة‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

الأهلي‭ ‬والمنامة

أوقف‭ ‬الأهلي‭ ‬انطلاقة‭ ‬المنامة‭ ‬بعدما‭ ‬هزمه‭ ‬بنتيجة‭ (‬84-76‭).‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬26-19‭) ‬للمنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬17-25‭) ‬للأهلي،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬23-19‭) ‬للمنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬21-10‭) ‬للأهلي‭.‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأهلي‭ ‬توماس‭ ‬بتسجيله‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬و‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬المنامة‭ ‬تشابمان‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬و‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬أما‭ ‬المنامة‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬متراجعا‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬المحرق‭.‬