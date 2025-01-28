المحرق يقسو ويتصدر.. والأهلي يوقف انطلاقة المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
قسا فريق المحرق على منافسه النجمة بعدما تغلب عليه بنتيجة (85/117) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن الجولة التاسعة لدوري زين لكرة السلة للموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (24-25) للنجمة، والفترة الثانية (35-20) للمحرق، والفترة الثالثة (28-16) للمحرق، والفترة الرابعة (27-24) للمحرق.
وكان أفضل المسجلين في صفوف المحرق ميتشل بتسجيله 30 نقطة، والوافد الجديد سير دوم 20 نقطة، وفي النجمة تايلر 25 نقطة وجوناثان 17 نقطة.
وبهذا الفوز حصل فريق المحرق على نقطتين، رافعًا رصيده إلى 16 نقطة، متصدرًا جدول الترتيب، أما النجمة أصبح في رصيده 11 نقطة.
الأهلي والمنامة
أوقف الأهلي انطلاقة المنامة بعدما هزمه بنتيجة (84-76).
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (26-19) للمنامة، والفترة الثانية (17-25) للأهلي، والفترة الثالثة (23-19) للمنامة، والفترة الرابعة (21-10) للأهلي.
وكان أفضل المسجلين في صفوف الأهلي توماس بتسجيله 28 نقطة، و أحمد حسن 17 نقطة، وفي المنامة تشابمان 18 نقطة و أحمد سلمان 13 نقطة.
وبهذا الفوز حصل فريق الأهلي على نقطتين، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، أما المنامة أصبح في رصيده 15 نقطة، متراجعا للمركز الثاني خلف المحرق.
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