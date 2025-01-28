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منتخب اليد ينهي مشواره في بطولة العالم بالمركز 29

1/28/2025 7:14:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أنهى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بتحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الـ29،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الجزائري‭ ‬بنتيجة‭ (‬29-26‭)‬،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الـ29‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

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