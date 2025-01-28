منتخب اليد ينهي مشواره في بطولة العالم بالمركز 29

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مشاركته في بطولة كأس العالم بتحقيق المركز الـ29، بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة (29-26)، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء ضمن مباريات تحديد المراكز من 29 إلى 30 في النسخة الـ29 من البطولة.
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