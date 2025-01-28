منتخب شباب اليد في المجموعة الثامنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬سنة،‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة،‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬إسبانيا،‭ ‬مصر،‭ ‬والسعودية‭.‬

وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬العالمية‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬قد‭ ‬صنّف‭ ‬المنتخبات‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬القرعة،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الثالث،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬صربيا،‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬رومانيا،‭ ‬الجزائر،‭ ‬والمغرب‭.‬