منتخب شباب اليد في المجموعة الثامنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 سنة، التي أجراها الاتحاد الدولي للعبة، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، مصر، والسعودية.
وتقام البطولة في بولندا خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو المقبل، بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية.
وكان الاتحاد الدولي قد صنّف المنتخبات قبل إجراء القرعة، حيث جاء منتخبنا الوطني في التصنيف الثالث، إلى جانب منتخبات الأرجنتين، صربيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، رومانيا، الجزائر، والمغرب.
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