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علاء الروغاني.. من حلبات المصارعة إلى صناعة الأبطالصانع نجاحات يؤسس أول فريق مصارعة في البحرين

1/28/2025 7:14:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

المصارعة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬قوة‭ ‬بدنية‭ ‬ومهارة،‭ ‬فهي‭ ‬تتطلب‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة،‭ ‬وانضباطًا‭ ‬عاليًا،‭ ‬ومدربًا‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬الفرق‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬علاء‭ ‬الروغاني‭ ‬المدرب‭ ‬المحترف‭ ‬الذي‭ ‬كرس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬لتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬وصقل‭ ‬الأبطال‭. ‬ومنذ‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لأول‭ ‬فريق‭ ‬مصارعة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربي‭ ‬والآسيوي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬‮«‬ملحق‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬يتحدث‭ ‬الروغاني‭ ‬عن‭ ‬رحلته‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬إلى‭ ‬التدريب،‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهها،‭ ‬وأبرز‭ ‬محطاته‭ ‬وإنجازاته،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رؤيته‭ ‬لمستقبل‭ ‬المصارعة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والطموحات‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيقها‭.‬

‭- ‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬رحلتك‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المصارعة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية؟

بدأت‭ ‬مشواري‭ ‬في‭ ‬المصارعة‭ ‬منذ‭ ‬سن‭ ‬العاشرة،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تحولت‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬مبتدئ‭ ‬إلى‭ ‬محترف،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬المصارعة‭ ‬والجوجيتسو‭. ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الأطفال‭ ‬والناشئين،‭ ‬وأصبحت‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬بدأت‭ ‬مسيرتك‭ ‬في‭ ‬التدريب؟

امتلكت‭ ‬شغفًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لمساعدة‭ ‬الآخرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬إمكانياتهم،‭ ‬وخلال‭ ‬مسيرتي،‭ ‬تدربت‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬العالميين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬والعراق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للمصارعة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭. ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬معرفتي‭ ‬وجعلتني‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشئين‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬دفعك‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬التدريب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬كمنافس؟

أردت‭ ‬أن‭ ‬أترك‭ ‬بصمة‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬خبرتي‭ ‬إلى‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭. ‬رؤية‭ ‬اللاعبين‭ ‬وهم‭ ‬يحققون‭ ‬الإنجازات‭ ‬تحت‭ ‬إشرافي‭ ‬هو‭ ‬شعور‭ ‬يفوق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬شخصي‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬شهاداتك‭ ‬وإنجازاتك؟

حصلت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المصارعة‭ ‬والجوجيتسو،‭ ‬وأحمل‭ ‬الحزام‭ ‬البني‭ ‬في‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬كما‭ ‬أنني‭ ‬حكم‭ ‬آسيوي‭ ‬معتمد‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ IMMAF ‭ ‬للفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتي‭ ‬حصولي‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك‭ ‬كمدرب؟

أسست‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬مصارعة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬فقط،‭ ‬والآن‭ ‬أصبح‭ ‬لدينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬مصارعًا‭. ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬مشاركاتنا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬حقق‭ ‬لاعبونا‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمصارعة‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرمضانية‭ ‬2024‭. ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تعتبر‭ ‬تاريخية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬رياضة‭ ‬المصارعة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الصغيرة‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬اللحظة‭ ‬الأكثر‭ ‬فخرًا‭ ‬في‭ ‬مسيرتك‭ ‬التدريبية؟

عندما‭ ‬رأيت‭ ‬لاعبيّ‭ ‬يعتلون‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭. ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لي‭ ‬بأن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلناها‭ ‬لم‭ ‬تذهب‭ ‬سدى‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬تقوم‭ ‬بتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين؟

نطبق‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬الإعداد‭ ‬البدني‭ ‬والفني‭ ‬والنفسي،‭ ‬وننظم‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬لاستضافة‭ ‬أبطال‭ ‬عالميين‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهم‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬كمدرب؟

أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬هي‭ ‬غرس‭ ‬الالتزام‭ ‬والانضباط‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬المناسبة‭ ‬للتدريب‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬العالمية‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬إعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬نفسيًا‭ ‬وذهنيًا‭ ‬للمنافسات؟

إعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬البدني‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬أيضًا‭ ‬التوجيه‭ ‬النفسي،‭ ‬حيث‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقتهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬وتنمية‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬والهدوء‭ ‬قبل‭ ‬النزالات‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬المصارعة‭ ‬في‭ ‬البحرين؟

نهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الصغيرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مكثفة‭ ‬وزيادة‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬لضمان‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمنافسة‭ ‬عالميًا‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة؟

عام‭ ‬2025‭ ‬سيكون‭ ‬عامًا‭ ‬حافلًا‭ ‬بالمشاركات،‭ ‬أهمها‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬سنشارك‭ ‬بفريق‭ ‬في‭ ‬المصارعة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭. ‬كما‭ ‬سنخوض‭ ‬عدة‭ ‬بطولات‭ ‬خارجية‭ ‬ومعسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬استعدادًا‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬استراتيجيات‭ ‬جديدة‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية؟

نعم،‭ ‬نستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لتحليل‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ونتبع‭ ‬أساليب‭ ‬تدريبية‭ ‬متقدمة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬مستقبل‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين؟

المستقبل‭ ‬واعد‭ ‬جدًا،‭ ‬والمواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والتخطيط‭ ‬المستدام‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تطور‭ ‬الرياضة‭. ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬تُعد‭ ‬عاملًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب،‭ ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬بأننا‭ ‬سنرى‭ ‬قريبًا‭ ‬منتخبًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬عالميًا‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هو‭ ‬هدفك‭ ‬الأكبر‭ ‬كمدرب؟

أطمح‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬لاعبين‭ ‬بحرينيين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭. ‬الطريق‭ ‬طويل،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلًا‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬الصحيح‭.‬

‭- ‬كلمة‭ ‬أخيرة‭ ‬للشباب‭ ‬الطموح؟

المصارعة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬تعلمكم‭ ‬الصبر‭ ‬والانضباط‭ ‬وتبني‭ ‬شخصياتكم‭. ‬إذا‭ ‬كنتم‭ ‬تحلمون‭ ‬بالنجاح‭ ‬فآمنوا‭ ‬بأنفسكم،‭ ‬وابدأوا‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬منذ‭ ‬الآن،‭ ‬ولا‭ ‬تتوقفوا‭ ‬عن‭ ‬الحلم‭.‬

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