البحرين يعتلي صدارة الدوري العام للبولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
اعتلى فريق نادي البحرين للبولينج صدارة الدوري العام للبولينج الذي ينظمه الاتحاد البحريني للبولينج على مركز أرض المرح للعام الحالي 2025، وذلك بعد ان نجح في الفوز على منافسه فريق البسيتين بنتيجة 8 – 0، وشهد اللقاء تألق لاعب البحرين Emerson Gotencio للجولة الثانية على التوالي وحقق اعلى شوط بـ256 نقطة وبمجموع 691.
وشهدت الجولة الثالثة من المنافسات فوز فريق الرفاع على ام الحصم في قمة مباريات الجولة بنتيجة 6 – 2 وشهدت تنافسا قويا بين الفريقين، وبرز لاعب الرفاع احمد القعود في اللقاء واستطاع ان يحقق اعلى شوط بـ269 نقطة وبمجموع 734.
وواصل الحالة انتصاراته بالدوري بعد ان تمكن من الفوز على مدينة عيسى بنتيجة 6 – 2 في لقاء استطاع لاعب الحالة المميز أيوب حسن من تحقيق اعلى شوط بـ232 نقطة، ونجح فريق الصم من الفوز على فريق الاتفاق بـ6 – 2 وحقق لاعب الصم المتميز نضال المهيزع اعلى شوط بـ 234 نقطة وبمجموع 609.
وبعد ختام منافسات الجولة الثالثة يأتي البحرين في الصدارة برصيد 22 نقطة وبمجموع 7102 ، وفي المركز الثاني يأتي فريق الرفاع برصيد 20 نقطة وبمجموع 7697 ، وجاء فريق ام الحصم في المركز الثالث برصيد 18 نقطة وبمجموع 7098 ، اما المركز الرابع فقد جاء فيه فريق الحالة برصيد 16 نقطة وبمجموع 7132 ، واحتل البسيتين المركز الخامس برصيد 8 نقاط وبمجموع 6423 ، وجاء فريق الصم في المركز السادس برصيد 6 نقاط وبمجموع 6540، اما المركز السابع فقد جاء فيه فريق الاتفاق برصيد 4 نقاط وبمجموع 6242 وجاء فريق مدينة عيسى في المركز الثامن برصيد نقطتين وبمجموع 6837.
وقام ناصر السليطي امين السر العام بالاتحاد البحريني للبولينج على هامش منافسات الجولة تكريم نجم فريق ام الحصم اللاعب راشد الدلهان وذلك بحصوله على اعلى شوط واعلى 3 أشواط في الجولة الثانية من المنافسات.
هذا ويلتقي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري يوم الاحد القادم الاتفاق مع الحالة، والصم مع مدينة عيسى، والبحرين مع الرفاع والبسيتين مع أم الحصم وتقام المباريات على صالة ارض المرح وتنطلق عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساء.
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