البحرين يعتلي صدارة الدوري العام للبولينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

اعتلى‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للبولينج‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬للبولينج‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭ ‬ – ‭ ‬0،‭ ‬وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬تألق‭ ‬لاعب‭ ‬البحرين‭ ‬ Emerson ‭ ‬ Gotencio ‭ ‬للجولة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وحقق‭ ‬اعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ256‭ ‬نقطة‭ ‬وبمجموع‭ ‬691‭.‬

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬ام‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭ ‬ – ‭ ‬2‭ ‬وشهدت‭ ‬تنافسا‭ ‬قويا‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬وبرز‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬احمد‭ ‬القعود‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬واستطاع‭ ‬ان‭ ‬يحقق‭ ‬اعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ269‭ ‬نقطة‭ ‬وبمجموع‭ ‬734‭.‬

وواصل‭ ‬الحالة‭ ‬انتصاراته‭ ‬بالدوري‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭ ‬ – ‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬استطاع‭ ‬لاعب‭ ‬الحالة‭ ‬المميز‭ ‬أيوب‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬اعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ232‭ ‬نقطة،‭ ‬ونجح‭ ‬فريق‭ ‬الصم‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬بـ6‭ ‬ – ‭ ‬2‭ ‬وحقق‭ ‬لاعب‭ ‬الصم‭ ‬المتميز‭ ‬نضال‭ ‬المهيزع‭ ‬اعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ‭ ‬234‭ ‬نقطة‭ ‬وبمجموع‭ ‬609‭. ‬

وبعد‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬يأتي‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وبمجموع‭ ‬7102‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬يأتي‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وبمجموع‭ ‬7697‭ ‬،‭ ‬وجاء‭ ‬فريق‭ ‬ام‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وبمجموع‭ ‬7098‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وبمجموع‭ ‬7132‭ ‬،‭ ‬واحتل‭ ‬البسيتين‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وبمجموع‭ ‬6423‭ ‬،‭ ‬وجاء‭ ‬فريق‭ ‬الصم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬وبمجموع‭ ‬6540،‭ ‬اما‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬فريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬وبمجموع‭ ‬6242‭ ‬وجاء‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭ ‬وبمجموع‭ ‬6837‭. ‬

وقام‭ ‬ناصر‭ ‬السليطي‭ ‬امين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬تكريم‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬ام‭ ‬الحصم‭ ‬اللاعب‭ ‬راشد‭ ‬الدلهان‭ ‬وذلك‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬شوط‭ ‬واعلى‭ ‬3‭ ‬أشواط‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

هذا‭ ‬ويلتقي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬القادم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحالة،‭ ‬والصم‭ ‬مع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬والبحرين‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬والبسيتين‭ ‬مع‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬وتقام‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬ارض‭ ‬المرح‭ ‬وتنطلق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬وخمسين‭ ‬دقيقة‭ ‬مساء‭.‬