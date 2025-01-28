البناء يحقق وصافة الفردي في بطولة الدوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حقق لاعب منتخبنا الوطني السيد أحمد فيصل البناء فضية منافسات الفردي للأولاد تحت 13 سنة في بطولة الدوحة الدولية المفتوحة لكرة الطاولة بعد خسارته المباراة النهائية أمام الماليزي كوه واي يو بثلاثة أشواط نظيفة.
وأثنت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة على الإنجاز الكبير الذي حققه السيد أحمد البناء في البطولة الدولية بقطر، مشددة على أن المستوى المتميز والنتيجة التي أحرزها تعكس نجاح مشروع الاتحاد البحريني لكرة الطاولة في تطوير المنتخبات الوطنية، ما يعزز قدرتها على تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية.
وقالت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة إن ما تحقق هو نتاج مخرجات دوري خالد بن حمد لجيل الذهب، مؤكدة أن ذلك دلالة على نجاح مشروع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تنمية الرياضة البحرينية وتطويرها.
وتصدر السيد أحمد البناء مجموعته في الدور التمهيدي للمنافسات، وتجاوز كلا من القطري ربيعة الكواري بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي قبل أن يتغلب على الإماراتي محمد المصيبعي بثلاثة أشواط مقابل شوط في الدور نصف النهائي.
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