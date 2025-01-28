البناء يحقق وصافة الفردي في بطولة الدوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حقق‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬فيصل‭ ‬البناء‭ ‬فضية‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬للأولاد‭ ‬تحت‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوحة‭ ‬الدولية‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬الماليزي‭ ‬كوه‭ ‬واي‭ ‬يو‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭.‬

وأثنت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬بقطر،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬والنتيجة‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬تعكس‭ ‬نجاح‭ ‬مشروع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وقالت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬مخرجات‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬مشروع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتطويرها‭.‬

وتصدر‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬البناء‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬للمنافسات،‭ ‬وتجاوز‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬القطري‭ ‬ربيعة‭ ‬الكواري‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬المصيبعي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬