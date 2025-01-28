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الصددي يشارك في رالي حائل الدولي

1/28/2025 7:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬السائق‭ ‬البحريني‭ ‬حسن‭ ‬الصددي‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬حائل‭ ‬الدولي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استعداداته‭ ‬المكثفة‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬2026‭. ‬وأكد‭ ‬الصددي‭ ‬أن‭ ‬المشاركات‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬الراليات‭ ‬الدولية‭ ‬تُعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬جاهزيته‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تجربته‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬داكار‭ ‬2025،‭ ‬التي‭ ‬أكسبته‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أصعب‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات‭.‬

وفي‭ ‬تصريحاته،‭ ‬قال‭ ‬الصددي‭: ‬‮«‬رالي‭ ‬حائل‭ ‬الدولي‭ ‬محطة‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬طريقي‭ ‬نحو‭ ‬داكار‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬أهدف‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭. ‬المشاركات‭ ‬المكثفة‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تُعد‭ ‬أيضاً‭ ‬تدريباً‭ ‬بدنياً‭ ‬ونفسياً‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬قوة‭ ‬تحمل‭ ‬كبيرة‭ ‬واستعداداً‭ ‬عالياً‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬الصددي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬مسيرته،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬بيون،‭ ‬وبل‭ ‬هلمت،‭ ‬و OMP ‭ ‬ Racing ،‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬سنداً‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬رحلتي‭ ‬إلى‭ ‬داكار‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬شكري‭ ‬وامتناني‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر،‭ ‬وللشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬وقف‭ ‬بجانبي‭ ‬وكان‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬وتشجيع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خطوة‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬الصددي‭ ‬حديثه‭ ‬بدعوة‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬لمواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬داكار‭ ‬2026‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬يتطلب‭ ‬دعماً‭ ‬متواصلاً‭ ‬واستثماراً‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬البحرينية‭. ‬أطمح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجميع‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشرف‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬حسن‭ ‬الصددي‭ ‬يواصل‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬2026،‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬خبراته‭ ‬واختبار‭ ‬قدراته‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭.‬

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