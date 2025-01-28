الصددي يشارك في رالي حائل الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن السائق البحريني حسن الصددي مشاركته في رالي حائل الدولي كجزء من استعداداته المكثفة لخوض غمار رالي داكار 2026. وأكد الصددي أن المشاركات المتواصلة في الراليات الدولية تُعد خطوة مهمة لتعزيز جاهزيته الفنية والبدنية، خاصة بعد تجربته الناجحة في داكار 2025، التي أكسبته خبرة كبيرة في التعامل مع أصعب الظروف والتحديات.
وفي تصريحاته، قال الصددي: «رالي حائل الدولي محطة هامة في طريقي نحو داكار 2026، حيث أهدف إلى الانتقال إلى الفئة الأولى والمنافسة على المراكز الأولى. المشاركات المكثفة لا تقتصر على تعزيز الأداء الفني فقط، بل تُعد أيضاً تدريباً بدنياً ونفسياً لمواجهة التحديات التي تتطلب قوة تحمل كبيرة واستعداداً عالياً».
وأعرب الصددي عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي دعمت مسيرته، قائلاً: «أتوجه بخالص الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وحلبة البحرين الدولية، ومجموعة بيون، وبل هلمت، و OMP Racing ، والاتحاد البحريني للسيارات، الذين كانوا سنداً لي في رحلتي إلى داكار 2025. كما أود أن أقدم شكري وامتناني لوسائل الإعلام البحرينية على دعمهم المستمر، وللشعب البحريني الذي وقف بجانبي وكان مصدر إلهام وتشجيع في كل خطوة».
واختتم الصددي حديثه بدعوة الشركات والمؤسسات البحرينية لمواصلة الدعم قائلاً: «المشاركة في داكار 2026 والمنافسة على أعلى المستويات يتطلب دعماً متواصلاً واستثماراً في رياضة السيارات البحرينية. أطمح أن يكون الجميع شركاء في هذا النجاح لتحقيق إنجاز يُضاف إلى سجل مملكة البحرين المشرف».
يُذكر أن حسن الصددي يواصل رحلته نحو التميز في رالي داكار 2026، مستفيداً من المشاركات المكثفة التي تهدف إلى تعزيز خبراته واختبار قدراته في أصعب السباقات الدولية.
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