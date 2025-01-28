خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للترايثلون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬قرارا‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحَّد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1990‭ ‬بشأن‭ ‬نشر‭ ‬أرقام‭ ‬قيد‭ ‬وملخصات‭ ‬الأنظمة‭ ‬الأساسية‭ ‬لبعض‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬أعيد‭ ‬تسجيلها‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬57‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬قيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬98‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬نقل‭ ‬قيد‭ ‬بعض‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬بسجل‭ ‬قيد‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة‭ (‬2024 – ‭ ‬2028‭)‬،‭ ‬ليكون‭ ‬برئاسة‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬أكبر‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عباس‭ ‬موسى‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬بوحسان،‭ ‬وسحر‭ ‬عبدالكريم‭ ‬عباس‭ ‬قناطي،‭ ‬وسعاد‭ ‬عماد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المؤيد،‭ ‬وإيمان‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬مبارك‭ ‬الحايكي،‭ ‬وسارة‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عبدالحميد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬جمعة‭ ‬البلوشي‭.‬