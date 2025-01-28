خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للترايثلون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قرارا رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للترايثلون.
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي الموحَّد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (6) لسنة 1990 بشأن نشر أرقام قيد وملخصات الأنظمة الأساسية لبعض الاتحادات الرياضية التي أعيد تسجيلها بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وعلى القرار رقم (57) لسنة 2020 بشأن إعادة قيد الاتحاد البحريني للترايثلون بوزارة شؤون الشباب والرياضة، وعلى القرار رقم (98) لسنة 2020 بشأن نقل قيد بعض الاتحادات الرياضية بسجل قيد الاتحادات الرياضية بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
فقد تقرر تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للترايثلون في دورته الجديدة (2024 – 2028)، ليكون برئاسة يوسف عبدالله يوسف أكبر علي رضا، وعضوية كل من عباس موسى علي حسين بوحسان، وسحر عبدالكريم عباس قناطي، وسعاد عماد عبدالرحمن المؤيد، وإيمان إبراهيم علي أحمد مبارك الحايكي، وسارة جاسم محمد أحمد عبدالله، بالإضافة إلى عبدالحميد علي محمد جمعة البلوشي.
MENAFN28012025000055011008ID1109140849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.