Wednesday, 29 January 2025 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للترايثلون

1/28/2025 7:14:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬قرارا‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحَّد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1990‭ ‬بشأن‭ ‬نشر‭ ‬أرقام‭ ‬قيد‭ ‬وملخصات‭ ‬الأنظمة‭ ‬الأساسية‭ ‬لبعض‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬أعيد‭ ‬تسجيلها‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬57‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬قيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬98‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬نقل‭ ‬قيد‭ ‬بعض‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬بسجل‭ ‬قيد‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة‭ (‬2024 ‭ ‬2028‭)‬،‭ ‬ليكون‭ ‬برئاسة‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬أكبر‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عباس‭ ‬موسى‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬بوحسان،‭ ‬وسحر‭ ‬عبدالكريم‭ ‬عباس‭ ‬قناطي،‭ ‬وسعاد‭ ‬عماد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المؤيد،‭ ‬وإيمان‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬مبارك‭ ‬الحايكي،‭ ‬وسارة‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عبدالحميد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬جمعة‭ ‬البلوشي‭.‬

MENAFN28012025000055011008ID1109140849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث