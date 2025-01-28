Wednesday, 29 January 2025 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عيسى بن علي يترأس الاجتماع الأول للجنة المنظمةلكونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة وحفل تكريم المشاهير

1/28/2025 7:14:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬اجتماع‭ ‬كونجرس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وحفل‭ ‬تكريم‭ ‬المشاهير‭ ‬2025‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬14‭-‬18‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

ونقل‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬تمنياته‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم،‭ ‬واستهل‭ ‬سموه‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالترحيب‭ ‬بالحضور‭ ‬وهنأ‭ ‬الأعضاء‭ ‬باختيارهم‭ ‬لعضوية‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭.‬

وبدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬تعريفي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وتبعه‭ ‬عرض‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بيكو‭ ‬عن‭ ‬خطتها‭ ‬لتنظيم‭ ‬الحدث‭ ‬ثم‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المطلوبة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إكمال‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الكونجرس‭ ‬وحفل‭ ‬المشاهير‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬لضمان‭ ‬راحة‭ ‬الوفود‭ ‬وعكس‭ ‬الصورة‭ ‬الطيبة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وعلاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وحمد‭ ‬الخياط‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومجيد‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والتراخيص‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬وهدى‭ ‬العلوي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭.‬

MENAFN28012025000055011008ID1109140848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث