عيسى بن علي يترأس الاجتماع الأول للجنة المنظمةلكونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة وحفل تكريم المشاهير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬اجتماع‭ ‬كونجرس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وحفل‭ ‬تكريم‭ ‬المشاهير‭ ‬2025‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬14‭-‬18‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

ونقل‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬تمنياته‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم،‭ ‬واستهل‭ ‬سموه‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالترحيب‭ ‬بالحضور‭ ‬وهنأ‭ ‬الأعضاء‭ ‬باختيارهم‭ ‬لعضوية‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭.‬

وبدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬تعريفي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وتبعه‭ ‬عرض‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بيكو‭ ‬عن‭ ‬خطتها‭ ‬لتنظيم‭ ‬الحدث‭ ‬ثم‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المطلوبة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إكمال‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الكونجرس‭ ‬وحفل‭ ‬المشاهير‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬لضمان‭ ‬راحة‭ ‬الوفود‭ ‬وعكس‭ ‬الصورة‭ ‬الطيبة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وعلاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وحمد‭ ‬الخياط‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومجيد‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والتراخيص‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬وهدى‭ ‬العلوي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭.‬