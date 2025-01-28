عيسى بن علي يترأس الاجتماع الأول للجنة المنظمةلكونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة وحفل تكريم المشاهير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ترأس سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع الأول للجنة المنظمة المشرفة على تنظيم فعاليات اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة وحفل تكريم المشاهير 2025 الذي سيقام بمملكة البحرين خلال الفترة 14-18 مايو 2025.
ونقل سموه إلى الحضور تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية مع تمنياته لهم التوفيق والنجاح لاستضافة هذا الحدث المهم، واستهل سموه الاجتماع بالترحيب بالحضور وهنأ الأعضاء باختيارهم لعضوية اللجنة، مشيدا سموه بما يتمتعون به من كفاءة وخبرة من شأنها أن تسهم في نجاح الحدث الذي يقام لأول مرة على أرض المملكة في ظل تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة.
وبدأ الاجتماع بتقديم عرض تعريفي من قبل ممثلي الاتحاد الدولي لكرة السلة وتبعه عرض مقدم من شركة بيكو عن خطتها لتنظيم الحدث ثم استعراض أهم الاحتياجات المطلوبة.
وخلال الاجتماع أكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أهمية مضاعفة الجهود والعمل على إكمال كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة الكونجرس وحفل المشاهير بأفضل صورة، مشيرا إلى أهمية التعاون والتكامل بين جميع الأطراف لضمان راحة الوفود وعكس الصورة الطيبة عن مملكة البحرين. حضر الاجتماع كل من د. عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعلاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وحمد الخياط مدير العمليات بوزارة الداخلية ومجيد الماجد مدير إدارة تطوير الأعمال والتراخيص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض وهدى العلوي مدير إدارة الثقافة بهيئة البحرين للثقافة والآثار.
MENAFN28012025000055011008ID1109140848
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.