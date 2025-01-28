تعليم يشجع على الغش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأقول‭ ‬قولي‭ ‬هذا‭ ‬لأعود‭ ‬للمرة‭ ‬الألف‭ ‬إلى‭ ‬موضوعي‭ ‬الأثير،‭ ‬وهو‭ ‬حال‭ ‬التعليم‭ ‬عندنا،‭ ‬أو‭ ‬بالأحرى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تعليم‭ ‬حقيقي‭ ‬عندنا،‭ ‬والمأساة‭ ‬الملهاة،‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الغش‭ ‬في‭ ‬الامتحانات،‭ ‬وبسبب‭ ‬بؤس‭ ‬المدخلات‭ ‬والمخرجات‭ ‬التعليمية‭ ‬صار‭ ‬من‭ ‬الشيوع،‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الجامعات‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تعترف‭ ‬بنتائج‭ ‬امتحانات‭ ‬الشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ثبت‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬ينجح‭ ‬بنسبة‭ ‬72‭% ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أعلى‭ ‬قدرات‭ ‬أكاديمية‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬97‭% ‬من‭ ‬الدرجات‭. ‬والغش‭ ‬كالفساد‭ ‬وخيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬لا‭ ‬يتفشى‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬الظلم‭ ‬الفادح‭. ‬والمناهج‭ ‬المدرسية‭ (‬والجامعية‭) ‬وطرق‭ ‬التدريس‭ ‬عندنا‭ ‬تظلم‭ ‬الطالب‭ ‬ظلما‭ ‬فادحا‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬ولا‭ ‬تختبر‭ ‬ولا‭ ‬تطور‭ ‬عقله‭.‬

من‭ ‬الأقوال‭ ‬المخزونة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬رئيسهم‭ ‬الأسبق‭ ‬جون‭ ‬كينيدي‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬خطبة‭: ‬هناك‭ ‬من‭ ‬ينظرون‭ ‬الى‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬من‭ ‬حولهم‭ ‬ويتساءلون‭: ‬لماذا؟‭ (‬أي‭ ‬لماذا‭ ‬حدث‭ ‬الأمر‭ ‬بتلك‭ ‬الطريقة؟‭) ‬ولكنني‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬وأتساءل‭: ‬لِم‭ ‬لا؟‭ ‬أي‭ ‬ان‭ ‬كينيدي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬البديهيات‭ ‬أو‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬واقعا،‭ ‬لأن‭ ‬مهمة‭ ‬العقل‭ ‬–‭ ‬أيضا‭ - ‬هي‭ ‬السعي‭ ‬لإيجاد‭ ‬أجوبة‭ ‬لأشياء‭ ‬ومسائل‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬كنهها‭ ‬وعناصرها‭ ‬مجهولة‭. ‬إنها‭ ‬دعوة‭ ‬لـ«الاستشراف‮»‬‭. ‬إذا‭ ‬اكتشفت‭ ‬ان‭ ‬اللحاف‭ ‬أقصر‭ ‬من‭ ‬رجليك،‭ ‬فلا‭ ‬تكتف‭ ‬بضم‭ ‬رجليك،‭ ‬فتصاب‭ ‬بشد‭ ‬عضلي،‭ ‬بل‭ ‬فكر‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬لتطويل‭ ‬اللحاف‭ ‬حتى‭ ‬يوفر‭ ‬لك‭ ‬الغطاء‭/‬الستر‭/‬الدفء‭ ‬المطلوب‭. ‬لا‭ ‬تلطم‭ ‬لأن‭ ‬فلان‭ ‬نال‭ ‬علاوة‭ ‬لأنه‭ ‬مسلح‭ ‬ببكالريوس‭ ‬وكل‭ ‬حيلتك‭ ‬‮«‬دبلوم‮»‬‭!! ‬اجتهد‭ ‬لترفيع‭ ‬الدبلوم‭ ‬إلى‭ ‬ماجستير‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬بكالريوس‭. ‬وعاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬تهدر‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬عالمنا‭ ‬العربي‭ ‬التعس‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬وطباعة‭ ‬المناهج‭. ‬يعني‭ ‬رضينا‭ ‬بالهم‭ ‬والهم‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يرضى‭ ‬بنا‭. ‬فلو‭ ‬بقيت‭ ‬المناهج‭ ‬على‭ ‬بؤسها‭ ‬ثابتة‭ ‬لنحو‭ ‬سبع‭ ‬او‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬لكان‭ ‬ممكنا‭ ‬اكتشاف‭ ‬مكامن‭ ‬الضعف‭ ‬والقوة‭ ‬فيها،‭ ‬وتعديلها‭ ‬وتطويرها‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬رميها‭ ‬في‭ ‬الزبالة‭ ‬و«هات‭ ‬واحد‭ ‬منهج‭ ‬جديد‭ ‬وصلحه‭ ‬يا‭ ‬أسطى‮»‬‭. ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬آليات‭ ‬مقبولة‭ ‬وفعالة‭ ‬للتقييم‭ ‬المستمر‭ ‬للطالب،‭ ‬لما‭ ‬مثلت‭ ‬الامتحانات‭ ‬عنصر‭ ‬ضغط‭ ‬نفسي‭ ‬وجسدي‭ ‬على‭ ‬الطالب‭ ‬وأسرته‭. ‬والغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬ان‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬تحس‭ ‬بالتقصير،‭ ‬وتدرك‭ ‬أن‭ ‬مناهجها‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬العقل‭ ‬ولا‭ ‬تستفزه،‭ ‬لأنها‭ ‬مصممة‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الذهنية‭ ‬الخاصة‭.. ‬وتعرف،‭ ‬من‭ ‬ثم،‭ ‬أن‭ ‬معظمهم‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬نجاح‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭! ‬طيب‭ ‬ما‭ ‬الحل؟‭ ‬نترك‭ ‬نحو‭ ‬65‭% ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬يرسبون‭ ‬في‭ ‬الامتحانات‭ ‬المصيرية؟‭ ‬يا‭ ‬عيب‭ ‬الشوم‭. ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬فشلا‭ ‬للوزارة‭ ‬وستشرشحنا‭ ‬الصحافة‭! ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬نضيف‭ ‬الى‭ ‬المنهج‭ ‬مقررات‭ ‬‮«‬أي‭ ‬كلام‮»‬‭.. ‬تناتيف‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭.. ‬والمجتمع‭.. ‬والفلسفة‭.. ‬وعلم‭ ‬النفس‭.. ‬وطرق‭ ‬البحث‭.. ‬والسح‭ ‬الدح‭ ‬أمبو‭.. ‬ويا‭ ‬حظ‭ ‬من‭ ‬نفع‭ ‬واستنفع‭.. ‬ينال‭ ‬الطلاب‭ ‬درجات‭ ‬مضمونة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬وترتفع‭ ‬نسبة‭ ‬النجاح،‭ ‬وتكون‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬في‭ ‬السليم‮»‬‭. ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬أذكر‭ ‬بإعجاب‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬آخر‭ ‬وزير‭ ‬تربية‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬مصر‭: ‬لو‭ ‬حد‭ ‬بعد‭ ‬كدا‭ ‬جاب‭ ‬في‭ ‬امتحان‭ ‬الشهادة‭ ‬90‭%‬،‭ ‬أروح‭ ‬بيته‭ ‬لتقديم‭ ‬تهنئة‭ ‬شخصية‮»‬‭!‬