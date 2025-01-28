Tuesday, 28 January 2025 09:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستوطنون يوسعون البؤرة الاستيطانية غرب بردلة بالأغوار الشمالية الفلسطينية

1/28/2025 3:13:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وضع مستوطنون، الثلاثاء، "كرفانات" جديدة في البؤرة الاستيطانية الرعوية غرب بردلة بالأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين أحضروا مزيداً من "الكرفانات" إلى البؤرة الاستيطانية التي أقاموها قبل شهر تقريبا، وأضاف أن هذه الخطوة تعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي المحيطة.
ومع هذه البؤرة أصبح في الأغوار الشمالية أكثر من 8 بؤر استيطانية متنوعة، يستولي من خلالها المستوطنون على عشرات الآلاف من الدونمات الرعوية والزراعية.

MENAFN28012025000208011052ID1109140354

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث