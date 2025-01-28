الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط دوار السينما في جنين

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط دوار السينما في جنين
التاريخ
1/28/2025 3:13:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، محيط دوار السينما وسط مدينة جنين.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مكان القصف، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.
وفي وقت سابق، احتجزت قوات الاحتلال طاقم مركبة إسعاف في المنطقة الصناعية في المدينة.
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