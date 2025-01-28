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الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط دوار السينما في جنين

1/28/2025 3:13:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، محيط دوار السينما وسط مدينة جنين.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مكان القصف، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.
وفي وقت سابق، احتجزت قوات الاحتلال طاقم مركبة إسعاف في المنطقة الصناعية في المدينة.

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