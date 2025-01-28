المتحدث باسم غوتيريش: الأونروا ستواصل عملها حتى تصبح عاجزة تماما

المتحدث باسم غوتيريش: الأونروا ستواصل عملها حتى تصبح عاجزة تماما
التاريخ
1/28/2025 3:13:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "وكالة الأونروا ستواصل القيام بعملها حتى تصبح عاجزة تماما عن ذلك".
واضاف ان الأونروا لم تنشأ من العدم وهي مفوضة من الأمم المتحدة وعليها الوفاء بهذا التفويض.
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