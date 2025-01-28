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المتحدث باسم غوتيريش: الأونروا ستواصل عملها حتى تصبح عاجزة تماما

1/28/2025 3:13:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "وكالة الأونروا ستواصل القيام بعملها حتى تصبح عاجزة تماما عن ذلك".


واضاف ان الأونروا لم تنشأ من العدم وهي مفوضة من الأمم المتحدة وعليها الوفاء بهذا التفويض.

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