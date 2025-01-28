الهند واندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال السلامة والأمن البحري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 28 - 1 (كونا) -- اتفقت الهند واندونيسيا اليوم الثلاثاء على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السلامة والأمن البحري.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن خفر السواحل الهندي وخفر السواحل الإندونيسي جددا مذكرة التفاهم بينهما بشأن التعاون في مجال السلامة والأمن البحري لمدة ثلاث سنوات أخرى وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الثاني في مقر خفر السواحل في نيودلهي.
ووفق البيان ترأس الاجتماع المدير العام لخفر السواحل الهندي الجنرال باراميش سيفاماني ونائب رئيس خفر السواحل الإندونيسي إيرفانسياه مع وفد مكون من ثمانية أعضاء.
وركزت المناقشات بين الجانبين على تعزيز التعاون التشغيلي في مجالات البحث والإنقاذ البحري والاستجابة للتلوث وإنفاذ القانون البحري.
وأكد الجانبان تبادل أفضل الممارسات والحفاظ على التبادلات المهنية لتعزيز سلامة ومرونة منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأشار البيان إلى أن السفينة الحربية (شاوناك) التابعة لخفر السواحل الهندي تقوم حاليا بمهام في جاكرتا خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.
ويؤكد الاتفاق الذي تم تجديده على التزام الهند وإندونيسيا بتعزيز بيئة بحرية آمنة وتعاونية. (النهاية)
أ ت ك / م م ج
MENAFN28012025000071011013ID1109140147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.