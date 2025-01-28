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الهند واندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال السلامة والأمن البحري

1/28/2025 2:30:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 28 - 1 (كونا) -- اتفقت الهند واندونيسيا اليوم الثلاثاء على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السلامة والأمن البحري.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن خفر السواحل الهندي وخفر السواحل الإندونيسي جددا مذكرة التفاهم بينهما بشأن التعاون في مجال السلامة والأمن البحري لمدة ثلاث سنوات أخرى وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الثاني في مقر خفر السواحل في نيودلهي.
ووفق البيان ترأس الاجتماع المدير العام لخفر السواحل الهندي الجنرال باراميش سيفاماني ونائب رئيس خفر السواحل الإندونيسي إيرفانسياه مع وفد مكون من ثمانية أعضاء.
وركزت المناقشات بين الجانبين على تعزيز التعاون التشغيلي في مجالات البحث والإنقاذ البحري والاستجابة للتلوث وإنفاذ القانون البحري.
وأكد الجانبان تبادل أفضل الممارسات والحفاظ على التبادلات المهنية لتعزيز سلامة ومرونة منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأشار البيان إلى أن السفينة الحربية (شاوناك) التابعة لخفر السواحل الهندي تقوم حاليا بمهام في جاكرتا خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.
ويؤكد الاتفاق الذي تم تجديده على التزام الهند وإندونيسيا بتعزيز بيئة بحرية آمنة وتعاونية. (النهاية)

أ ت ك / م م ج


MENAFN28012025000071011013ID1109140147

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