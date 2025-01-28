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مجلس الوزراء السعودي يؤكد وقوف المملكة الى جانب سوريا ولبنان لاستعادة مكانتهما عربيا ودوليا

1/28/2025 2:30:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 1 (كونا) -- أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب سوريا ولبنان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري القول في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إن المجلس أشاد بمشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة (دافوس) السويسرية.
وأشار المجلس الى الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري مؤكدا ريادة المملكة بوصفها مركزا عالميا للحوار الدولي ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن تطلعه إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة. (النهاية)

ع ش / م ع ح ع


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