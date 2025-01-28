مجلس الوزراء السعودي يؤكد وقوف المملكة الى جانب سوريا ولبنان لاستعادة مكانتهما عربيا ودوليا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 28 - 1 (كونا) -- أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب سوريا ولبنان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير
الإعلام السعودي سلمان الدوسري القول في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إن المجلس أشاد بمشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة (دافوس) السويسرية.
وأشار المجلس الى الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري مؤكدا ريادة المملكة بوصفها مركزا عالميا للحوار الدولي ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن تطلعه إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة. (النهاية)
ع ش / م ع ح ع
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