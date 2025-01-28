مونديال اليد 2025.. الكويت تحرز المركز الـ27 بفوزها على اليابان (37-32) ضمن منافسات تحديد المراكز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 1 (كونا) -- حقق منتخب
الكويت لكرة اليد اليوم الثلاثاء المركز الـ27 في بطولة كأس العالم بنسختها الـ29 وذلك بتغلبه على نظيره الياباني بنتيجة (37 -32) ضمن منافسات تحديد المراكز (كأس الرئيس).
دخل منتخب الكويت المباراة بكل قوة بهدف تحقيق الفوز وتحسين تصنيفه الدولي لينهي الشوط الأول متقدما بفارق هدف واحد (17 - 16).
ورغم محاولات منتخب اليابان التقدم إلا أن منتخب الكويت كان الأفضل حتى نهاية المباراة التي حسمها لمصلحته.
وخاض منتخب الكويت طوال مشواره في البطولة المستمرة حتى 2 فبراير المقبل في كرواتيا والنرويج والدنمارك سبع مباريات
فاز في ثلاث مباريات منها على منتخبات غينيا والجزائر واليابان ولم يوفق في أربع أمام النمسا وفرنسا وقطر وبولندا.
وجاءت مشاركة منتخب الكويت في البطولة التي انطلقت في 14 يناير الماضي بعد نحو 16 عاما من الغياب إذ سجل آخر حضور له في نسخة عام 2009. (النهاية)
ح م ش / م ص ع
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