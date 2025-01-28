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مونديال اليد 2025.. الكويت تحرز المركز الـ27 بفوزها على اليابان (37-32) ضمن منافسات تحديد المراكز

1/28/2025 2:30:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- حقق منتخب الكويت لكرة اليد اليوم الثلاثاء المركز الـ27 في بطولة كأس العالم بنسختها الـ29 وذلك بتغلبه على نظيره الياباني بنتيجة (37 -32) ضمن منافسات تحديد المراكز (كأس الرئيس).
دخل منتخب الكويت المباراة بكل قوة بهدف تحقيق الفوز وتحسين تصنيفه الدولي لينهي الشوط الأول متقدما بفارق هدف واحد (17 - 16).
ورغم محاولات منتخب اليابان التقدم إلا أن منتخب الكويت كان الأفضل حتى نهاية المباراة التي حسمها لمصلحته.
وخاض منتخب الكويت طوال مشواره في البطولة المستمرة حتى 2 فبراير المقبل في كرواتيا والنرويج والدنمارك سبع مباريات فاز في ثلاث مباريات منها على منتخبات غينيا والجزائر واليابان ولم يوفق في أربع أمام النمسا وفرنسا وقطر وبولندا.
وجاءت مشاركة منتخب الكويت في البطولة التي انطلقت في 14 يناير الماضي بعد نحو 16 عاما من الغياب إذ سجل آخر حضور له في نسخة عام 2009. (النهاية)

ح م ش / م ص ع


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