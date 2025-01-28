الجزائر تستدعي سفير فرنسا لديها للاحتجاج على سوء معاملة مواطنيها بمطارين بباريس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 28 - 1 (كونا) -- استدعت الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه وأبلغته احتجاجها الشديد على ما اعتبرته "المعاملة الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارين بباريس".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن "كاتب الدولة لدى وزير
الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب استدعى مساء اليوم السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية على ما أسمته المعاملة الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنوها بمطاري باريس".
وأوضح البيان أن "الجزائر تسجل بقلق عميق الإفادات المتطابقة لعدد من مواطنيها حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري (رواسي شارل ديغول) و(أورلي)".
وأضاف البيان أن "الخارجية وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات استدعت السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على مثل هذه التصرفات غير المقبولة البتة" حيث أكدت "رفضها القاطع لأي مساس مهما كان نوعه أو شكله بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم".
وبحسب البيان "فقد طلب كاتب الدولة من السفير إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد وبشكل عاجل لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير". (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN28012025000071011013ID1109140144
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