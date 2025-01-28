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الجزائر تستدعي سفير فرنسا لديها للاحتجاج على سوء معاملة مواطنيها بمطارين بباريس

1/28/2025 2:30:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 28 - 1 (كونا) -- استدعت الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه وأبلغته احتجاجها الشديد على ما اعتبرته "المعاملة الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارين بباريس".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن "كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب استدعى مساء اليوم السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية على ما أسمته المعاملة الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنوها بمطاري باريس".
وأوضح البيان أن "الجزائر تسجل بقلق عميق الإفادات المتطابقة لعدد من مواطنيها حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري (رواسي شارل ديغول) و(أورلي)".
وأضاف البيان أن "الخارجية وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات استدعت السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على مثل هذه التصرفات غير المقبولة البتة" حيث أكدت "رفضها القاطع لأي مساس مهما كان نوعه أو شكله بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم".
وبحسب البيان "فقد طلب كاتب الدولة من السفير إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد وبشكل عاجل لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير". (النهاية)

م ر / م م ج


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