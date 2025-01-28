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وكالة التصنيف الاوروبية تطالب النمسا بمزيد من الإصلاحات في نظامها المالي

1/28/2025 2:30:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 28 - 1 (كونا) -- أكدت وكالة التصنيف الأوروبية (سكوب) اليوم الثلاثاء وجود حاجة ملحة للاصلاح المالي في النمسا.
وجاء في تحليل أصدرته الوكالة ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي مقتطفات منه انه على المدى الطويل يجب على النمسا مواصلة جهودها لتحقيق التوازن المالي والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تحدد نسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كحد أعلى للعجز في الموازنة بينما تجاوزت النمسا هذا الحد إذ يتوقع ان يصل الى 9ر3 بالمئة خلال العام الحالي.
وأكدت الوكالة أن آفاق المالية العامة للنمسا "تعتمد بشكل كبير على كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع المشاكل المزمنة التي تعاني منها البلاد" لافتة الى الحاجة لإصلاحات أساسية في نظام المعاشات التقاعدية وتكاليف الصحة والرعاية الاجتماعية.
كما اعتبرت (سكوب) أن هناك ضرورة لإجراء إصلاحات هيكلية في سوق العمل المحلي مشيرة إلى أن تقديم حوافز جديدة لتعزيز المشاركة في سوق العمل خاصة للنساء وكبار السن يمكن أن يزيد من الإنتاجية ويخفف العبء عن الموازنة العامة.
وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بنسبة 5ر0 بالمئة خلال العام الحالي داعية الحكومة الجديدة في النمسا والتي يتوقع تشكيلها الشهر المقبل الى تركيز جهودها على تحقيق التوازن المالي بعناية حتى لا تعرقل الانتعاش الاقتصادي البطيء.
كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في النمسا في الفترة من 2026 الى 2028 نحو 2ر1 بالمئة.
تجدر الإشارة إلى ان وكالة التصنيف الأوروبية (سكوب) هي وكالة تصنيف ائتماني مقرها في برلين وتأسست في عام 2002 وتعد واحدة من وكالات التصنيف الائتماني المستقلة في أوروبا حيث تقدم خدماتها كبديل للوكالات العالمية الكبرى مثل (ستاندرد آند بورز) و(موديز) و(فيتش).
وتهدف (سكوب) إلى تعزيز الشفافية والاستقلالية في سوق التصنيف الائتماني الأوروبي مع التركيز على السياقات الاقتصادية الأوروبية. (النهاية)

ع م ق / ر ج


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