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(أونروا) تؤكد أن التطبيق الكامل لتشريع الاحتلال بشأن الوكالة سيكون كارثيا

1/28/2025 2:30:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء أن التطبيق الكامل لتشريع الاحتلال الاسرائيلي بشأن الوكالة "سيكون كارثيا".
وحذر لازاريني في احاطته امام مجلس الامن الدولي بشأن الوضع في الشرق الاسط من ان "تقليص عمليات الوكالة خارج عملية سياسية وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية من شأنه أن يقوض ايقاف إطلاق النار في غزة".
واكد اهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الاممية لدعم السكان الفلسطينيين وايقاف إطلاق النار محذرا من ان عمليات (أونروا) في الاراضي الفلسطينية المحتلة "ستتعطل في غضون يومين" مع دخول التشريع الذي أقره كنيست الاحتلال (البرلمان) حيز التنفيذ.
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين وايقاف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك مشيرا الى ان "تقويض عمليات الوكالة في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير".
وقال لازاريني ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة للسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وفند مزاعم حكومة الاحتلال وأن (اونروا) تلعب دورا لا يذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة مؤكدا الوكالة تشكل نصف الاستجابة للطوارئ بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.
وأضاف ان "الفلسطينيين يعرفون اونروا ويثقون بها فبالنسبة لهم هي الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية والعمال الذين يوزعون الغذاء والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة".
واضاف المفوض العام للأونروا أن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية.
واوضح بهذا الصدد ان حكومة الاحتلال امرت (اونروا) في القدس الشرقية المحتلة بإخلاء مبانيها وايقاف عملياتها بحلول يوم الخميس "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقره كنيست الاحتلال الاسرائيلي يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ويتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية كما يتجاهل أن الوكالة هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال المسؤول الأممي إن حكومة الاحتلال تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية وموظفيها كإرهابيين مؤكدا ان "عبثية الدعاية المناهضة لاونروا لا تقلل من التهديد الذي تشكله لموظفينا وخاصة أولئك في الضفة الغربية المحتلة وغزة حيث قتل 273 من زملائنا".
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور الوكالة كمقدم للتعليم والرعاية الصحية وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعملها المنقذ للحياة. (النهاية)

أ م م / م ع ح ع


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