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كأس السوبر للقدم.. الكويت يحقق اللقب الثامن في تاريخه بفوزه على القادسية (7 - 6) بركلات الترجيح

1/28/2025 2:30:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- حقق فريق نادي الكويت اليوم الثلاثاء لقب بطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه وذلك بفوزه على نظيره القادسية (7 - 6) بركلات الترجيح إثر انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل (1 - 1).
افتتح فريق نادي الكويت التسجيل أولا عبر لاعبه أحمد الزنكي في الدقيقة السادسة فيما تعادل القادسية عن طريق اللاعب عيد الرشيدي في الدقيقة الـ34 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وفي شوط المباراة الثاني حاول الفريقان إحراز هدف الفوز من دون جدوى فيما تم طرد لاعب الكويت رضا هاني في الدقيقة الـ83 ولاعب القادسية مهدي بن رحمة في الدقيقة الـ88.
وبعد انتهاء الوقت لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل حيث ظفر الكويت باللقب بعد تسجيله سبع ركلات صحيحة مقابل ست للقادسية.
وبهذه النتيجة حقق الكويت اللقب الثامن له في تاريخه ثم القادسية بستة ألقاب يليه العربي بثلاثة ألقاب. (النهاية)

س ع د


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