كأس السوبر للقدم.. الكويت يحقق اللقب الثامن في تاريخه بفوزه على القادسية (7 - 6) بركلات الترجيح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 1 (كونا) -- حقق فريق نادي الكويت اليوم الثلاثاء لقب بطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم
للمرة الثامنة في تاريخه وذلك بفوزه على نظيره القادسية (7 - 6) بركلات الترجيح إثر انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل (1 - 1).
افتتح فريق نادي الكويت التسجيل أولا عبر لاعبه أحمد الزنكي في الدقيقة السادسة فيما تعادل القادسية عن طريق اللاعب عيد الرشيدي في الدقيقة الـ34 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وفي شوط المباراة الثاني حاول الفريقان إحراز هدف الفوز من دون جدوى فيما تم طرد لاعب
الكويت رضا هاني في الدقيقة الـ83 ولاعب القادسية مهدي بن رحمة في الدقيقة الـ88.
وبعد انتهاء الوقت لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل حيث ظفر الكويت باللقب بعد تسجيله سبع ركلات صحيحة مقابل ست للقادسية.
وبهذه النتيجة حقق الكويت اللقب الثامن له في تاريخه ثم القادسية بستة ألقاب يليه العربي بثلاثة ألقاب. (النهاية)
س ع د
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