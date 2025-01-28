الجيش اللبناني: اصابة احد عناصرنا و3 أشخاص في اطلاق نار من الاحتلال الاسرائيلي جنوبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 28 - 1 (كونا) -- قال الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء إن عنصرا من الجيش وثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح جراء اطلاق النار بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
وذكرت مديرية قيادة الجيش اللبناني في بيان انه اثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية اقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق (يارون - مارون الراس) ما أسفر عن اصابة أحد العسكريين وثلاثة أشخاص بجروح نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واضاف البيان ان وحدات عسكرية تابعة للجيش اللبناني واصلت انتشارها في بلدة (يارون) و(بنت جبيل) في القطاع الأوسط و(مروحين) و(بركة ريشا) في القطاع الغربي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للاشراف على اتفاق ايقاف اطلاق النار.
واوضح ان الجيش يقوم بمواكبة الاشخاص العائدين الى قراهم وبلداتهم في المناطق الحدودية بالتنسيق "الوثيق" مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في اطار القرار.
ودعا الجيش في وقت سابق من الاسبوع الجاري اللبنانيين الى التريث وعدم الاقتراب من المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال والتزام التعليمات الى حين انتهاء الانتشار واستكمال اجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام والأجسام المشبوهة.
وتتكرر خروقات الاحتلال الاسرائيلي لاتفاق ايقاف اطلاق النار الذي بدء سريانه منذ ال27 من نوفمبر الماضي واخذ عدد كبير من اللبنانيين بالعودة الى بلداتهم وقراهم بعد أن شهد لبنان توسع الحرب في سبتمبر الماضي بشن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية متسببة بمقتل الاف المواطنين ونزوح مئات الالاف منهم. (النهاية)
ف ز / م ع ح ع
MENAFN28012025000071011013ID1109140140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.