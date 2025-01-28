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الجيش اللبناني: اصابة احد عناصرنا و3 أشخاص في اطلاق نار من الاحتلال الاسرائيلي جنوبا

1/28/2025 2:30:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 1 (كونا) -- قال الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء إن عنصرا من الجيش وثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح جراء اطلاق النار بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
وذكرت مديرية قيادة الجيش اللبناني في بيان انه اثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية اقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق (يارون - مارون الراس) ما أسفر عن اصابة أحد العسكريين وثلاثة أشخاص بجروح نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واضاف البيان ان وحدات عسكرية تابعة للجيش اللبناني واصلت انتشارها في بلدة (يارون) و(بنت جبيل) في القطاع الأوسط و(مروحين) و(بركة ريشا) في القطاع الغربي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للاشراف على اتفاق ايقاف اطلاق النار.
واوضح ان الجيش يقوم بمواكبة الاشخاص العائدين الى قراهم وبلداتهم في المناطق الحدودية بالتنسيق "الوثيق" مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في اطار القرار.
ودعا الجيش في وقت سابق من الاسبوع الجاري اللبنانيين الى التريث وعدم الاقتراب من المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال والتزام التعليمات الى حين انتهاء الانتشار واستكمال اجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام والأجسام المشبوهة.
وتتكرر خروقات الاحتلال الاسرائيلي لاتفاق ايقاف اطلاق النار الذي بدء سريانه منذ ال27 من نوفمبر الماضي واخذ عدد كبير من اللبنانيين بالعودة الى بلداتهم وقراهم بعد أن شهد لبنان توسع الحرب في سبتمبر الماضي بشن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية متسببة بمقتل الاف المواطنين ونزوح مئات الالاف منهم. (النهاية)

ف ز / م ع ح ع


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