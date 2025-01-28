Tuesday, 28 January 2025 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين تؤكد اهمية الالتزام باتفاقيات ومعاهدات المناخ والبيئة والتنمية المستدامة

1/28/2025 2:30:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 1 (كونا) -- اكدت البحرين اليوم الثلاثاء أهمية رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات المشاركة في التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها والحد من مسبباته والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وزير النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد بن دينه خلال انطلاق أعمال الدورة الثالثة من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في المنامة بمشاركة أكثر من 400 من صانعي القرار وقادة الأعمال وخبراء الاستدامة الإقليميين والدوليين.
وأكد بن دينه أن انطلاق هذا المنتدى في نسخته الثالثة يأتي بعد النجاحات التي حققها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وتجسيدا لاهتمام وحرص مملكة البحرين على دعم المبادرات والبرامج التي تعزز مبدأ الشراكة الوطنية بين مختلف القطاعات والتعاون الدولي مع المنظمات والمؤسسات في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية التعاون والاستثمار والعمل الحاسم لتسريع التحول في الطاقة وتحقيق أهداف إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متمنيا ان تحقق هذه النسخة النجاح والتوصيات المهمة المنشودة.
ويناقش المنتدى استراتيجيات مواءمة نماذج الأعمال مع العمل المناخي وتوسيع نطاق تمويل المناخ وتطوير الأطر السياسية والتنظيمية وتعزيز الابتكار وتسريع التقدم التكنولوجي.
وشهدت فعاليات اليوم الأول من المنتدى جلسات نقاشية تفاعلية بمشاركة أكثر من 50 متحدثا بارزا من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل وغيرها استعرضت مواضيع حيوية أساسية لتحقيق الطموحات الإقليمية للوصول الى صفر انبعاثات كربونية.
وسيستضيف المنتدى في اليوم الثاني والاخير سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي يديرها مستشارون عالميون وشركات استشارية إقليمية متخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة.
وتهدف الورش الى تزويد المشاركين بالأدوات والخبرات اللازمة لتطوير استراتيجيات استدامة فعالة وتعزيز الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ والدفع للأمام بمبادرات إزالة الكربون. (النهاية)

خ ن ع / ر ج


MENAFN28012025000071011013ID1109140139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث