البحرين تؤكد اهمية الالتزام باتفاقيات ومعاهدات المناخ والبيئة والتنمية المستدامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 28 - 1 (كونا) -- اكدت البحرين اليوم الثلاثاء أهمية رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات المشاركة في التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها والحد من مسبباته والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وزير
النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد بن دينه خلال انطلاق أعمال الدورة الثالثة من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في المنامة بمشاركة أكثر من 400 من صانعي القرار وقادة الأعمال وخبراء الاستدامة الإقليميين والدوليين.
وأكد بن دينه أن انطلاق هذا المنتدى في نسخته الثالثة يأتي بعد النجاحات التي حققها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وتجسيدا لاهتمام وحرص مملكة البحرين على دعم المبادرات والبرامج التي تعزز مبدأ الشراكة الوطنية بين مختلف القطاعات والتعاون الدولي مع المنظمات والمؤسسات في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية التعاون والاستثمار والعمل الحاسم لتسريع التحول في الطاقة وتحقيق أهداف إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متمنيا ان تحقق هذه النسخة النجاح والتوصيات المهمة المنشودة.
ويناقش المنتدى استراتيجيات مواءمة نماذج الأعمال مع العمل المناخي وتوسيع نطاق تمويل المناخ وتطوير الأطر السياسية والتنظيمية وتعزيز الابتكار وتسريع التقدم التكنولوجي.
وشهدت فعاليات اليوم الأول من المنتدى جلسات نقاشية تفاعلية بمشاركة أكثر من 50 متحدثا بارزا من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل وغيرها استعرضت مواضيع حيوية أساسية لتحقيق الطموحات الإقليمية للوصول الى صفر انبعاثات كربونية.
وسيستضيف المنتدى في اليوم الثاني والاخير سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي يديرها مستشارون عالميون وشركات استشارية إقليمية متخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة.
وتهدف الورش الى تزويد المشاركين بالأدوات والخبرات اللازمة لتطوير استراتيجيات استدامة فعالة وتعزيز الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ والدفع للأمام بمبادرات إزالة الكربون. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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