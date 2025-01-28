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وسائل إعلام: إدارة ترامب تجمد التمويل الفيدرالي لجميع القروض العامة والمنح والمساعدات

1/28/2025 2:30:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- قالت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الثلاثاء إن البيت الابيض أصدر توجيهات للوكالات الفيدرالية بتجميد التمويل الحكومي لجميع القروض العامة والمنح والمساعدات.
ووفقا لمذكرة صدرت عن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض واطلعت عليها وسائل إعلام أمريكية فإن توجيهات المكتب التابع لرئاسة الولايات المتحدة توجب "تجميد الإنفاق على المساعدات الفيدرالية بحلول الساعة 5 من مساء اليوم (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)" وهو ما من شأنه بحسب شبكة (سي بي اس) الاخبارية أن "يؤثر على كل شيء من المساعدات إلى المنظمات غير الربحية والجامعات وقروض الأعمال الصغيرة ومنح الحكومات المحلية والولائية".
ونوهت الشبكة الاخبارية الأمريكية بأن التجميد "يمكن أن يكون له آثار واسعة النطاق حيث أشار البيت الأبيض إلى أنه تم إنفاق ثلاثة تريليونات دولار في عام 2024 على برامج المساعدة الفيدرالية".
وتنص المذكرة على أنه "تتطلب من الوكالات الفيدرالية تحديد ومراجعة جميع برامج المساعدة المالية الفيدرالية والأنشطة الداعمة المتوافقة مع سياسات ومتطلبات الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)".
وأشارت (سي بي اس) الى أن البيت الأبيض لم يعلق بعد على المذكرة التي تم تسريبها ليلة أمس الاثنين وتأكدت الشبكة من صحتها.
وأفادت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الأمريكية بأن عددا من المنظمات غير الربحية رفعت دعوى قضائية مشتركة ضد إدارة ترامب بشأن قرار إيقاف برامج المساعدات الفيدرالية المختلفة في مسعى للحصول على أمر قضائي تقييدي مؤقت بخصوصها.
ووفقا للشبكة قالت الدعوى القضائية إن ايقاف التمويل "سيكون له تأثير مدمر على مئات الآلاف من المتلقين للمنح الذين يعتمدون على تدفق أموال المنح للقيام بمهامهم ودفع رواتب موظفيهم وإيجاراتهم وتحسين الحياة اليومية للعديد من الأشخاص الذين يعملون بجد لخدمتهم".
وتقول مقدمة الدعوى إن "الإدارة الأمريكية انتهكت قانون الإجراءات الإدارية وهو قانون يضع حواجز إجرائية حول كيفية تنفيذ وكالة السلطة التنفيذية للسياسات المختلفة".
وجاء في الدعوى القضائية بحسب (سي ان ان) أن القضية تم رفعها ضد مكتب الإدارة والميزانية في المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن من قبل المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية والجمعية الأمريكية للصحة العامة وتحالف (مين ستريت) وغيرها. (النهاية)

ر س ر / م م ج


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