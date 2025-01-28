وسائل إعلام: إدارة ترامب تجمد التمويل الفيدرالي لجميع القروض العامة والمنح والمساعدات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 1 (كونا) -- قالت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الثلاثاء إن البيت الابيض أصدر توجيهات للوكالات الفيدرالية بتجميد التمويل الحكومي لجميع القروض العامة والمنح والمساعدات.
ووفقا لمذكرة صدرت عن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض واطلعت عليها وسائل إعلام أمريكية فإن توجيهات المكتب التابع لرئاسة الولايات المتحدة توجب "تجميد الإنفاق على المساعدات الفيدرالية بحلول الساعة 5 من مساء اليوم (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)" وهو ما من شأنه بحسب شبكة (سي بي اس) الاخبارية أن "يؤثر على كل شيء من المساعدات إلى المنظمات غير الربحية والجامعات وقروض الأعمال الصغيرة ومنح الحكومات المحلية والولائية".
ونوهت الشبكة الاخبارية الأمريكية بأن التجميد "يمكن أن يكون له آثار واسعة النطاق حيث أشار البيت الأبيض إلى أنه تم إنفاق ثلاثة تريليونات دولار في عام 2024 على برامج المساعدة الفيدرالية".
وتنص المذكرة على أنه "تتطلب من الوكالات الفيدرالية تحديد ومراجعة جميع برامج المساعدة المالية الفيدرالية والأنشطة الداعمة المتوافقة مع سياسات ومتطلبات الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)".
وأشارت (سي بي اس) الى أن البيت الأبيض لم يعلق بعد على المذكرة التي تم تسريبها ليلة أمس الاثنين وتأكدت الشبكة من صحتها.
وأفادت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الأمريكية بأن عددا من المنظمات غير الربحية رفعت دعوى قضائية مشتركة ضد إدارة ترامب بشأن قرار إيقاف برامج المساعدات الفيدرالية المختلفة في مسعى للحصول على أمر قضائي تقييدي مؤقت بخصوصها.
ووفقا للشبكة قالت الدعوى القضائية إن ايقاف التمويل "سيكون له تأثير مدمر على مئات الآلاف من المتلقين للمنح الذين يعتمدون على تدفق أموال المنح للقيام بمهامهم ودفع رواتب موظفيهم وإيجاراتهم وتحسين الحياة اليومية للعديد من الأشخاص الذين يعملون بجد لخدمتهم".
وتقول مقدمة الدعوى إن "الإدارة الأمريكية انتهكت قانون الإجراءات الإدارية وهو قانون يضع حواجز إجرائية حول كيفية تنفيذ وكالة السلطة التنفيذية للسياسات المختلفة".
وجاء في الدعوى القضائية بحسب (سي ان ان) أن القضية تم رفعها ضد مكتب الإدارة والميزانية في المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن من قبل المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية والجمعية الأمريكية للصحة العامة وتحالف (مين ستريت) وغيرها. (النهاية)
ر س ر / م م ج
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