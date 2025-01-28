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الغذاء والدواء تُصدر تحذيرًا من منتج روست لحم بقري للعلامة التجارية Arrowhead لتلوثه ببكتيريا الليستيريا

1/28/2025 2:29:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرًا من منتج روست لحم بقري للعلامة التجارية (Arrowhead)، "بلد المنشأ الإمارات العربية المتحدة"، ومعبأ في عبوات بأوزان (2 إلى 3 كجم)، ويحمل تاريخ إنتاج 02 / 12 / 2024م، وتاريخ انتهاء 01 / 04 / 2025م، ورقم تشغيلة (B09M24NW).
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت تلوث بعض الكميات ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس (Listeria monocytogenes) التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.
وأوصت "الهيئة" المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بسحب المنتج من الأسواق، إضافةً إلى اتخاذها الإجراءات النظامية حيال الشركة المستوردة.
وأشارت إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.
وأكدت أنها لن تتهاون مع أي مخالفة قد تمس صحة المواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها من أجل ضمان سلامة المنتجات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها، ويمكن الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالغذاء من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة عبر (19999).

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